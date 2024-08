¿Cómo ir a la playa o piscina si tienes la menstruación? : 4 claves para no dejar que arruine tu salida

No dejes que tu menstruación arruine tu día de playa o piscina

La menstruación es algo con lo que las mujeres batallamos cada mes, algunas son más regulares que otras, y algunas sufren más que otras, pero a veces, arruinan nuestras vacaciones o momentos importantes.

Y es que cuando estamos pensando en ir a la playa o piscina y de pronto la llegada de la menstruación nos arruina esos planes, pero para que eso no te suceda, te damos algunas opciones.

4 claves para no dejar que la menstruación arruine tu salida a la playa o piscina

Calcula tu fecha de menstruación para que no te tome desprevenida

Lo primero que debes hacer si no quieres que la menstruación arruine tu día en la playa o piscina es calcular tu fecha.

Y es que así, podrás ir preparada si está por llegarte, o ya te llegó, o puedes planificar tu paseo en una fecha en la que no la tengas.

Pero, si de igual forma la programas y tienes la menstruación, pues ya al saberlo podrás irte bien preparada y no dejarás que te amargue ni te afecte.

Usa copa menstrual

La copa menstrual es de las más recomendadas para usar con la menstruación, reemplazando a los tampones y a las toallas sanitarias.

Y es que es un artefacto muy cómodo, y ecológico, que te permitirá hacer todo lo que quieras, desde nadar, correr, usar el bikini sin problema alguno.

Con ella podrás estar segura que no ocurrirá ningún “accidente”, es decir, ni mancharte, ni quedar expuesta, ni que se te salga, estarás cómoda y protegida por completo.

Lleva analgésicos para el dolor

También es importante que si tienes la menstruación o sabes que te va a bajar, lleves a tu día de playa o piscina analgésicos para cualquier dolor que puedas tener.

Y es que apenas tengas un pequeño dolor de inmediato toma uno para que no dejes que eso te afecte ni te amargue y puedas disfrutar sin ningún problema.

Usa un traje de baño cómodo e hidrátate

Otra clave para disfrutar de un día en la playa o piscina si tienes la menstruación es que uses un traje de baño cómodo, con el que no tengas que preocuparte por nada.

Es importante que no sea tan apretado, para que no ayude a que comience a dolerte el vientre y que no tengas que pensar si te vas a manchar o se notará algo.

Además, es vital que te hidrates mucho para que no te descompenses por la pérdida de sangre y no te vayas a sentir mal.