¿Cuál es el significado de soñar con comida? Tu mente podría estar enviándote varios mensajes

A diferencia de soñar con un accidente automovilístico, un desastre natural o un insecto peligroso, soñar con comida no es una experiencia que nos inquiete al despertar, sino justo todo lo contrario.

PUBLICIDAD

Sin embargo, no porque no nos alarme quiere decir que esta clase de sueños no tenga un significado o un mensaje que pueda ayudarnos a entender mejor lo que sucede durante nuestra vida de vigilia.

Aunque los significados de los sueños, incluso aquellos que involucran comida, dependen en gran medida de muchos factores sobre el soñador, hay algunas interpretaciones generales a este sueño.

Si recientemente viste comida en el mundo onírico y te da curiosidad sabes cuáles son las explicaciones comunes a este tipo de sueño, sigue leyendo para conocer lo que dice una experta.

Qué significa soñar con comida, según una experta

Aunque soñar con comida es algo bastante común entre personas en todo el mundo cuando están en los brazos de Morfeo, la interpretación cambia mucho dependiendo de lo que ocurra en el sueño.

Por ejemplo, uno de los escenarios más recurrentes que reportan algunos es ver comida en el sueño y no comerla o hacerlo, pero descubrir que tiene un sabor asqueroso o los enferma tras ingerirla.

De acuerdo a la experta en sueños Theresa Cheung en entrevista a EatingWell, el psiquiatra Carl Jung consideraba que el alimento era símbolo de algo que falta o necesita el soñador en su vida.

PUBLICIDAD

“Pregúntate: ‘¿Qué necesito para mejorar mi vida? ¿Hay algo desnutrido? Incluso el solo hecho de ver comida si no la estás comiendo es una señal de que quizás no estés ingiriendo suficiente de algo durante tu vida actual”, apuntó en la conversación.

De acuerdo a la autora, el sueño podría ser señal de hambre física, pero también tener un significado más simbólico. “La comida es esencial para la supervivencia y nos resulta familiar, por lo que no es de extrañar que nuestra mente onírica la utilice como símbolo para hablarnos”, explicó.

“Los sueños en los que nos negamos la comida o ésta tiene mal sabor pueden significar que nos estamos negando algo y que estamos desnutridos de alguna manera”, aseveró la escritora de How to Catch a Dream y otros títulos exitosos.

Aparte precisó que, si en el sueño se está a dieta, es probable que en la vida real se esté privando de una necesidad sustancial; mientras, la intoxicación alimentaria en este contexto puede sugerir que se encuentra colonizando ideas, relaciones o hábitos tóxicos durante la vigilia.

Otra escena bastante común es soñar que se come algo específico. En esos casos, el significado varía más pues, según la analista de sueños, “cada alimento conlleva un significado potente”.

Cheung aseguró al medio mencionado que es normal que las comidas que solemos hacer y amamos tengan un rol protagónico en nuestros sueños, aun si no las comemos con frecuencia. Asimismo, descubrió que existen algunos alimentos que son muy recurrentes en el mundo onírico.

Galletas, frutas y carnes, muy populares en los sueños

Uno de ellos son las galletas, pasteles o dulces. Según la especialista en el Reino Unido, la presencia de estas delicias en un sueño es indicio de que probablemente nos estamos enfocando excesivamente en una trivialidad. Otro alimento popular en los sueños son las jugosas frutas.

De acuerdo a la experta, la aparición de las mismas significa que estamos usando nuestros talentos para desarrollarnos personalmente y estamos ganando lo necesario para continuar creciendo. Por último, un tercer alimento que suele aparecer en los sueños es la carne.

Theresa Cheung sostuvo a EatingWell que si la vemos mientras dormimos representa que actualmente contamos con los elementos básicos cubiertos y nos sentimos nutridos en lo real.

Ahora, si en el sueño se estaba cocinando o cenando, la especialista recomienda analizar el contexto en el mismo. Y es que, el hecho de estar comiendo solo o con otras personas, puede estar ligado a la necesidad de emanciparse o formar parte de una comunidad.

Mientras, si se estaba preparando o sirviendo comidas a otros, aconseja analizar qué alimentos se ofrecían y si fuiste muy generoso. Finalmente, si probaste una receta, pero no sabía a nada, Cheung afirmó que “el autocuidado puede ser una preocupación. Tus sueños tratan de decirte que te ames”.