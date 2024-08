Cómo saber que tu novio te está celando pero trata de disimular: conductas que lo delatan y te deben preocupar

Muchas veces estás en una relación tóxica, donde tu novio te cela, pero trata de disimularlo para que no te des cuenta, y poco a poco, te controla.

Por eso es importante que detectes estas conductas que delatan los celos en tu pareja, pues es momento de poner un alto y que eso cambie o terminar la relación.

Así que te decimos cuáles son las conductas que comete un hombre cuando te está celando, pero lo trata de disimular para que no te des cuenta.

Cómo saber que tu novio te está celando, pero trata de disimular: 4 conductas que lo delatan y te deben preocupar

Inventa una excusa para que no salgas con tus amigos

Cuando tienes amigos y sales con ellos sin tu pareja, puede sentir celos y en lugar de decírtelo y ser sincero, trata de evitar que vayas con ellos.

Para ello, inventa una excusa, ya sea que idee un plan para que hagan ustedes dos y te dirá que es mejor que salir con tus amigos, o se hará el enfermo, o hasta te dirá que estás más segura en casa, para que así no salgas con tus amigos.

Te dice que estarás protegida si él va contigo a todos lados

Otro comportamiento que tiene un hombre celoso, pero trata de disimular, es que no querrá que vayas a ningún lugar sin él, incluso al trabajo.

Por eso, tratará de manipularte y te dirá que estás más protegida si estás con él, o si él te acompaña, esto con la intención de ir contigo a todos lados y vigilarte, sin que notes que te está celando, sino haciéndote creer que te protege y se preocupa mucho por ti.

Te pide tu celular con cualquier excusa

Otra señal que evidencia que tu pareja te cela y no confía en ti es que te pide tu celular con cualquier excusa, ya sea para revisar algo, porque el suyo supuestamente no le funciona, o porque quiere llamar a alguien y no tiene saldo.

Pero, en lugar de hacer cualquiera de las cosas que te haya dicho, lo que hace es buscar tus conversaciones en todas tus redes, incluyendo WhatsApp para ver si estás hablando con algún hombre, y esto no es sano.

Te pide cambiar tu atuendo diciéndote que te verás más elegante con alguna ropa que él te elija

Muchas veces tu novio no está a gusto con lo que llevas, pues cree que es muy sexy o atrevido, pero no te lo dice de frente, para no evidenciar sus celos.

Para eso, lo que hace es decirte que te verás más elegante con alguna ropa que él elija y considere que es menos atrevida para ti, y será una forma de controlar lo que usas.

Así que si tu pareja tiene algún comportamiento de estos, es mejor que pongas un alto si quieres seguir con la relación y pidas que eso cambie, o simplemente alejarte de allí.