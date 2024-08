Cuál es el significado de soñar con abejas: hay varias posibles interpretaciones

Los sueños con abejas son muy comunes, pero no por eso menos enigmáticos. Soñar que una abeja te pica o un enjambre te sigue podría dejarte con mucha curiosidad sobre su significado al despertar.

Lauri Loewenberg, una analista de sueños, afirmó que la interpretación de este sueño depende de varios factores, tales como el contexto y la asociación que se tenga a nivel personal con el insecto.

“La razón más común para soñar con abejas es que estás sintiendo el aguijón de las acciones de alguien hacia ti, o incluso más, las palabras de alguien hacia ti”, aseguró a mindbodygreen (mbg).

¿Qué significa soñar con abejas?

Sin embargo, ese no es el único significado. Si recientemente soñaste con abejas y quieres saber qué significa, sigue leyendo para conocer las interpretaciones al sueño, según Loewenberg a mbg.

Soñar que una abeja o más te pican

Si sueñas que una abeja te pica, la experta dice que puede representar un sentimiento de dolor emocional real causado por una persona que lanza comentarios ofensivos o ácidos hacia o sobre ti.

“Y, por supuesto, cuantas más abejas haya y más picaduras haya, mayor será el impacto emocional que tenga sobre ti”, explicó. “También puede ser que haya más de una persona de la que sientas la picadura”.

Soñar con un enjambre de abejas

Si en el sueño aparece un enjambre de abejas, eso simboliza sentimientos de agobio que están saliendo a la luz, en especial, si el enjambre te está persiguiendo o te rodea, según la experta.

La autora de señala que puede que la situación agobiante en tu vida aún no esté desbocado, pero las abejas figuran la acumulación de tensión que está ocurriendo en el plano real.

Soñar con abejas zumbando

Ahora, si sueñas con el zumbido continuo de abejas, Loewenberg sostiene que las abejas y su zumbido podrían simbolizar chismes, en especial, murmuraciones sobre ti o que te involucran.

Soñar con una abeja pacífica

Si en tu sueño solo aparece una abeja que vuela tranquila entre flores, la escritora de Dream on It: Unlock Your Dreams, Change Your Life asevera que puede representar sentimientos románticos.

Así como también la impresión de que algo es precioso o dulce en tu vida. Otra interpretación es que la abeja podría ser un símbolo de que recientemente te has sentido con muchas ocupaciones

Soñar con una abeja reina

En caso de que la abeja que aparezca en tu sueño sea una abeja reina, la especialista declaró a mbg que simboliza a una mujer de tu vida real o a ti misma. También hizo una importante acotación.

Y es que, aunque se asocia la aparición de esta abeja en sueños como algo negativo, hay que analizar cómo nos hizo sentir la presencia del insecto para saber si se trata de un mensaje positivo o no.

Soñar con una abeja que no te pica

Por otro lado, si la abeja no te pica mientras estás en los brazos de Morfeo, la intérprete de sueños precisa que puede figurar también palabras o acciones punzantes, solo que a ti no te afectan.

También puede que no estés clara sobre cuál es tu lugar en cuanto a los chismes o en un problema con otra persona en tu vida de vigilia. Al fin y al cabo, no duele tanto como si las abejas picaran.

Soñar con una plaga de abejas

Finalmente, si sueñas con una plaga de abejas en casa, Lauri precisó que esto podría figurar un hallazgo doloroso que hayas hecho. El insecto, en ese escenario, simboliza su impacto emocional.