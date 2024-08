¿Seguridad y confianza? Esto es lo que dicen los expertos sobre las parejas que duermen dando la espalda

Antonia es de esas mujeres que piensa que los gestos de amor y cariño deben estar presentes en todo momento en la pareja, pero resulta que no es así. Uno de sus primeros choques cuando se fue a vivir con su novio es que al dormir ambos se daban la espalda.

Al principio le causó impacto esa actitud que es de ambos. Después le llegaron ideas a su mente que la hicieron consultar con su psicóloga de cabecera y entender que esta conducta no es mala y que no significa que han dejado de quererse o que ya no les gusta estar el uno con el otro, sino que cada uno tiene su espacio y existe el respeto al descanso.

La psicología es una de las disciplinas del conocimiento con mayor evolución, debido a su estudio del nivel conductual y emocional de las personas.

Quienes se relacionan con esta actividad, afirman que es posible obtener diagnósticos médicos en relación al cuidado de la salud mental. Así también, desde una perspectiva utilitaria, puede ayudar a revelar el significado real de muchas acciones cotidianas.

Conductas humanas que tienen significados ocultos

La psicología no sólo está asociada con el tratamiento de problemas de salud mental o brindar respuestas con ayuda de terapias, también explora otros campos que en la actualidad son muy desafiantes como la investigación de las conductas humanas.

Y precisamente en ese contexto, a muchos les gustaría conocer el significado oculto de dar la espalda cuando se duerme con su pareja, algo que es muy común y corriente, pero que algunos lo toman como el mal presagio de una separación, reseña el portal Terra.

La convivencia entre dos personas diferentes, en este caso por motivos de noviazgo o matrimonio, para la psicología existe la posibilidad de evaluar el comportamiento de ambos y poder determinar el estado de su relación.

Dormir de espalda es confianza

Dado que sólo están unidos por cuestiones románticas, al final son dos personas que pueden compartir gustos y actitudes diferentes, a la vez que permite o no el desarrollo de futuros conflictos. En ese sentido, el significado de vivir en pareja genera ciertas acciones que desencadenan efectos en su salud mental.

A la hora de irse a dormir, puede ser llamativo que la pareja adopte una posición distinta en la cama, como mantener cierta distancia y estar de espaldas. Es así como la psicología llevó adelante un estudio que examinó estas conductas y reveló un mensaje positivo para la salud mental de ambas personas.