‘Mucha Muchacha’: amplificando el talento femenino emergente en la música

En la industria musical, un espacio históricamente dominado por hombres, las mujeres han tenido que luchar arduamente para hacerse notar y abrirse camino. Como en muchos otros ámbitos, a las mujeres nos toca trabajar el doble, no sólo para perfeccionar nuestras habilidades, sino también para demostrar una y otra vez que somos capaces de sobresalir en todos los aspectos de esta profesión.

Frente a este desafío, Esa Mi Pau, DJ, locutora y promotora musical, ha buscado activamente apoyar al talento femenino emergente e independiente que ya está dejando su marca en la industria. Esta dedicación la llevó a crear Mucha Muchacha, un proyecto que se enfoca en destacar y visibilizar el talento de mujeres que están revolucionando la escena musical.

Esa Mi Pau Un proyecto que reafirma que las mujeres están transformando la industria musical (Cortesía)

“Mucha Muchacha empezó como una idea y ahora es mi bebé. Yo además de mezclar y ser promotora musical, llevo muchos años en la radio y hablando de música y eso es lo que me llevó a querer tener una plataforma para compartir canciones o cosas que yo creo vale la pena que los demás escuchen”, señaló Esa Mi Pau en entrevista con Nueva Mujer.

“Cuando yo empecé en esto, había mujeres haciendo música pero la cantidad de proyectos liderados y creados por mujeres de unos años para acá ha crecido exponencialmente y creo que aunque es muy grande y muy generoso, todavía se puede hacer más”. — Esa Mi Pau

Esa Mi Pau aseveró que si bien no es que los hombres o las mujeres sean mejores, debido a los contextos sociales que nos afectan, las mujeres sentimos y vemos la música de manera diferente. “Es importante mostrar cómo hay chicas que, a pesar de tener menos opciones, están haciendo cosas increíbles que a menudo se pierden en el mar del algoritmo. Hay tantas mujeres haciendo cosas en todos los géneros que no es posible que no las estemos viendo o focalizando”.

La fuerza de las mujeres ha sido crucial en la evolución de la música y la cultura

Esa Mi Pau Apoyar proyectos independientes liderados por mujeres es crucial para equilibrar la balanza y reconocer el valor y la diversidad.

En la industria musical, las mujeres se han consolidado como la verdadera columna vertebral del sector, destacando tanto en el escenario como en las funciones detrás de las cámaras. Esa Mi Pau destacó cómo cada vez es más evidente que los festivales más importantes y los eventos más grandes están liderados por mujeres que poseen mucho carácter y habilidad para enfrentarse a tantas barreras que existen ahí.

“Me gusta saber que son mujeres muy guerreras porque si hay algo que me queda claro es que somos necias porque no nos queda de otra. Esta industria es de quien se aferra a sus sueños, de quienes dicen ‘yo de aquí no me muevo hasta demostrar que puedo’. Como música, como DJ, como creativa y persona dentro de esta industria sé que todas las mujeres trabajan el doble porque si no, no te puedes abrir camino en un mundo que está dominado por hombres”. — Esa Mi Pau

Hoy más que nunca es esencial reconocer la diversidad y el impacto de las mujeres en todos los géneros, algo que se refleja perfectamente en Mucha Muchacha. Para Esa Mi Pau, este ha sido un espacio que celebra la riqueza de experiencias y talentos de mujeres en distintos géneros musicales al tiempo que da amplitud y profundidad del trabajo femenino en la música, desde el reggaetón hasta el pop folclórico y más allá.

Esa Mi Pau La fuerza de las mujeres ha sido crucial en la evolución de la música y la cultura (Cortesía)

“En la primera temporada se ha dado voz a artistas emergentes como Niña Dioz y Gitana en el género urbano, así como a Renee Mooi, quien fusiona el pop folclórico con tintes industriales. También se han explorado propuestas de RENEE y me encantaría invitar a Vivir Quintana y Julieta Venegas”, señaló.

La diversidad no sólo enriquece el panorama musical, sino que también permite a los oyentes conectar con la música desde una perspectiva más profunda y auténtica, que refleja las experiencias de vida de las artistas. A través de Mucha Muchacha, se reafirma la importancia de dar visibilidad a mujeres que, con su creatividad y dedicación, están transformando la industria musical y ofreciendo una influencia significativa a las nuevas generaciones.

Para Esa Mi Pau, la autenticidad y hacer lo que amas, incluso con miedo,son esenciales para abrirse camino en la industria. “Hazle como quieras pero hazlo. Miedo tenemos todos, pero se quita conforme haces las cosas. Mientras vas encontrando gente que te abrace, vas tomando camino y seguridad pero si dejas de hacer las cosas por miedo, te quitas mucho crédito”.