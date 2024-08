Qué significa soñar con tu pareja actual: ¿es algo de lo que debas preocuparte?

A lo largo de la vida, tenemos muchos sueños, pero no siempre queremos saber qué significan. No obstante, uno que sí puede despertar el deseo de conocer lo que quiere decir es soñar con la pareja.

Los sueños en donde aparece el novio, esposo o amante actual son muy comunes en todo el mundo y su significado varía dependiendo de lo que sucede en los brazos de Morfeo y lo que sentimos.

Sin embargo, hay una interpretación general para este tipo de experiencias en el mundo onírico. ¿Quieres saber qué significa soñar con tu pareja, de acuerdo a expertos? Solo sigue deslizándote.

El significado de tener un sueño con la pareja actual

La analista de sueños certificada Lauri Loewenberg dijo a The Cut que al soñar con la pareja se debe prestar mucha atención al comportamiento y estado que tiene la otra mitad durante el sueño.

“Por ejemplo, un sueño muy común que tenemos en relación con nuestra pareja es que no podemos encontrarla… Eso puede indicar una de dos cosas”, adelantó la autora de Dream On It: Unlock Your Dreams Change Your Life en su conversación a la revista.

“Puede significar que la extrañas y que no pasas suficiente tiempo con ella, porque tal vez siempre está trabajando o tal vez es una relación a larga distancia. La otra cosa que puede significar es que estás buscando una manera de conectar mejor; recuerda que las parejas pueden vivir juntas y, sin embargo, ya no tener conexión”, explicó.

Autumn Fourkiller, escritora del boletín Dream Interpretation for Dummies, coincidió en una charla al medio en la importancia de enfocarse en los detalles de las imágenes que viste mientras dormías.

“Depende del sueño, las emociones detrás de él, pero un sueño con una pareja puede ser algo feliz, algo de ‘estoy tan enamorado de esa persona’, o un mensaje que dice que debes prestar menos atención a esta persona y más atención a lo que está sucediendo en tu propia vida y corazón”, precisó la mística indígena.

Por último, la practicante espiritual Amanda Takwapu agregó a la publicación en línea: “Es muy importante pensar en cómo te sentiste en el sueño, cómo te sentiste en tu interacción con esa persona en el sueño y cómo te sientes en tu vida consciente con respecto a esa persona”.

“Cuando puedas identificar cómo te sientes en este sueño, podrás encontrar una manera de abordar la relación”, concluyó la también aprendiz de las tradiciones tupí-guaraní.