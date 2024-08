10 nombres de bebés raros pero bonitos: todos tienen buenos significados

La selección del nombre para un bebé no es tarea sencilla. Y es que, aunque no queramos, lo marcará de por vida, por lo que no es una elección que se pueda hacer con ligera o sin estudiarla.

En algunas familias, la decisión se vuelve fácil porque se apegan a tradiciones familiares, pero cada vez son más las madres y los padres que prefieren que su hijo o hija tenga uno único y original.

Si este último es tu caso, debes saber que existe una amplia variedad de nombres raros, pero bonitos y con significados especiales entre los que puedes buscar hasta hallar uno que te conquiste.

Sin embargo, si te agobia la idea de buscar en listas interminables, a continuación, te presentamos diez opciones que seguramente nunca has escuchado antes y sirven tanto para niño como niña.

Nombres raros pero bonitos perfectos para ponerle a un niño o una niña

Además de ser poco comunes, los nombres en esta lista tienen gran personalidad y provienen de varios idiomas. Además, te contamos sobre su origen y significado para facilitarte tu selección.