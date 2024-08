¿Qué es el síndrome de Rebeca? El ‘peligroso’ comportamiento que podría arruinar tu relación

“Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia”, eso es lo que debió haber dicho Alfred Hitchcock cuando estrenó su película inspirada en el libro ‘Rebeca’ de la escritora inglesa Daphne du Maurier, pues, el comportamiento que reflejó en la pantalla grande, es el mismo que ha provocado la ruptura de miles de parejas alrededor del mundo.

PUBLICIDAD

El término “tóxico” ha sido un tema de debate en redes y es que, mientras unos catalogan ciertos comportamientos bajo este concepto, hay quienes aseguran que se está exagerando a la hora de calificarlos, pues se han dejado atrás otras acciones que ha requerido atención, entre ellas el Síndrome de Rebeca, que, si bien, poco se habla de ello, se le considera como el más peligroso y aquel que puede arruinar tu historia de amor.

Las relaciones de pareja suelen ser un tema complejo y si no son sanadas las heridas del pasado, pueden repercutir en el presente, entre ellos, están los celos, que se reflejan a través de la película de Hitchcock, cuando narra en ella la vida y muerte de ‘Rebeca’ dejando viudo a Maxim de Winter, quien, al rehacer su vida con una joven estadounidense termina atormentada por el recuerdo de la exesposa de su nuevo amor al ver que su mansión está repleta de la energía de ella.

¿Qué es el síndrome de Rebeca? Freepik (Freepik)

¿Qué es el síndrome de Rebeca?

Aunque el síndrome de Rebeca se basa en una historia del pasado, la historia moderna no está exenta de ello, al contrario, pues, el uso de las redes sociales han hecho que esta tendencia vaya a la alza, provocando la ruptura de las parejas, solo por el recuerdo del pasado.

El síndrome de Rebeca se caracteriza por los celos desmedidos a los ex de tu actual pareja, lo que provoca que constantemente la persona que lo padece, se compare con él o ella, con sentimientos de inferioridad, imaginando escenarios en los que imagina que su actual novio o novia fueron más felices sin ellos y si bien, no está considerado en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales, si desencadena acciones de celopatía, llevando a pensamientos obsesivos sin razón.

Son precisamente estas acciones las que han hecho que las relaciones se vuelvan rubias y hasta opacadas, debido a los celos desmedidos de una persona que ya no forma parte de la vida de tu pareja, viviendo con el recuerdo de algo que no pasó en su tiempo.

Pareja Freepik

¿Cómo identificar el síndrome de Rebeca?

Aunque no hay una causa para identificar el síndrome de Rebeca, entre las características que destacan de quienes la padecen son: la inseguridad, personas con baja autoestima, así como un sentimiento de inferioridad constante que los llevan a compararse.

PUBLICIDAD

Entre los síntomas se encuentra la búsqueda obsesiva de evidencia que ayude a comprobar los celos, espiar las redes sociales de tu expareja, constantes comparaciones, sensación de angustia y en casos extremos, perseguir a las exparejas.

La mejor forma de prevenirlo es principalmente cuidando la comunicación con la pareja, sanando la autoestima y si tu novio o novia constantemente está hablando de su ex, hazle saber que te incomoda, si esta actitud no cambia, entonces quien debe sanar su duelo recae también en él o ella. Por otro lado, si este no es el caso, la ayuda de un profesional siempre es buena.