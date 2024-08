Para que no estés con un Nodal: 5 señales de que un hombre no sabe lo que quiere y podría herirte

Señales de que un hombre no sabe lo que quiere |

Nodal ha sido señalado últimamente como un hombre que no sabe lo que quiere por los distintos rumbos que le ha dado a su vida amorosa, muy abruptos y en tan corto tiempo, pasando de comprometerse con Belinda, a tener una hija con Cazzu y casarse con Ángela Aguilar en un periodo de 5 años apenas.

Pero no es el único. Involucrarse emocionalmente con alguien que no tiene claridad sobre sus deseos y objetivos puede ser una experiencia dolorosa, por lo que es mejor alejarse, ya que estas incertidumbres pueden afectar tus emociones.

La ambivalencia emocional y la falta de compromiso indican que no sabe lo que quiere | Freepik

Señales de que un hombre no sabe lo que quiere

Falta de dirección en su vida

Según diferentes expertos, la falta de sentido de propósito puede llevar a relaciones inestables. Si tu pareja muestra signos de no saber hacia dónde se dirige en su vida, es una señal de alerta. Las personas sin un enfoque definido tienden a ser más propensas a cambiar de dirección, incluso en sus relaciones afectivas, por lo que un día pueden decir que quieren una relación comprometida y al otro, terminarte.

Inconsistencia en sus emociones

La inconsistencia emocional es un indicador clave de que alguien no sabe lo que realmente quiere. El psicólogo John Gottman, experto en relaciones, destaca que las fluctuaciones emocionales no solo son confusas, sino que también generan inseguridad en la pareja. Si tu pareja cambia constantemente de opinión sobre sus sentimientos, es probable que esté lidiando con su propia incertidumbre interna.

Evita conversaciones sobre el futuro

Un hombre que no quiere hablar sobre el futuro podría estar manifestando su falta de compromiso. Según un estudio publicado en la revista Journal of Social and Personal Relationships, las parejas que evitan discutir sus objetivos futuros tienen más probabilidades de experimentar rupturas. Si él evita temas como el compromiso o los planes a largo plazo, considera que esto podría reflejar su desinterés o confusión sobre la relación.

No hablar sobre el futuro es otro indicativo de que no sabe lo que quiere | (Imagen de Rawpixel.com en Freepik)

No toma decisiones

Un hombre que constantemente duda sobre decisiones importantes puede también dudar en sus relaciones. La indecisión puede ser un signo de miedo al compromiso, lo que significa que podría no ser capaz de brindarte la estabilidad que necesitas.

Procrastinación en la resolución de problemas

La procrastinación en abordar problemas o dificultades en la relación es otro síntoma de ambivalencia. El Dr. Robert Epstein ha demostrado que las personas que evitan enfrentar conflictos a menudo carecen de habilidades de resolución de problemas, lo que puede llevar a la rumiación de inseguridades, desconfianza y resentimiento.