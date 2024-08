¿Estás autosaboteando tu relación? 5 señales de que arruinas tus romances de forma inconsciente

La mente humana es muy compleja. Por eso es que las personas no solo pueden terminar siendo sus peores críticos, también autosabotear sus relaciones amorosas sin darse cuenta en el proceso.

PUBLICIDAD

El autosabotaje de un romance es más común de lo que muchos creen. La cabeza nos juega malas pasadas y de forma inconsciente arruinamos vínculos sanos y nos complicamos la existencia.

Lamentablemente, darse cuenta de que tenemos patrones de comportamiento que nos perjudican no es nada sencillo. Se necesita de hacer un trabajo de introspección y autorreflexión.

5 señales clásicas de autosabotaje en una relación

No obstante, si tienes la sospecha de que tus idilios se desmoronan por culpa de tus acciones inconscientes, sigue leyendo para ver 5 signos de autosabotaje en una relación, según Glamour.

Nunca expresas tu sentir y pensar

Aunque lo ideal sería que nuestra pareja descifrara lo que pasa por nuestra mente, es una expectativa irreal y dañina; en especial, si apenas acaban de empezar una relación sentimental.

Si algo no te gusta, pero nunca lo expresas, eventualmente estallará y lastimará el vínculo. En cambio, si abordas todos de inmediato, permites a tu pareja tratar de entender y buscar soluciones.

Tienes una actitud pesimista

Las personas pesimistas terminan drenando de energías a las personas a su alrededor. Por eso, es invaluable no suponer que todo marcha bien en tu romance y mostrar gratitud en tu idilio.

PUBLICIDAD

No obstante, si continuamente estás buscando el lado oscuro a todo y tu pareja paga los platos, en algún punto comenzará a sentirse menospreciada y en algún punto se irá de tu lado para siempre.

No has aprendido de tus fracasos amorosos

Una persona que autosabotea sus relaciones usualmente no aprende nada de sus romances pasados y es un grave error. En cada experiencia, hay enseñanzas que sacar para tener mejor vida.

Si notas que nunca has aprendido nada de tus ex, proponte a repasar tus antiguos idilios y cuestiónate si hay algún patrón y qué los llevó al final. Ser honesta no es fácil, pero te dará libertad.

Solo dices lo que tu amado desea escuchar

Es normal que queramos complacer a nuestro amado cuando estamos comenzando una relación. Pero, si te das cuenta de que vives adulándolo y expresando lo que quiere oír, es signo de alerta.

Y es que es imposible estar fingiendo a largo plazo y terminarás sintiéndote infeliz. Además, es parte de un romance saludable el disentir ocasionalmente y aprender del otro en cada circunstancia.

Incitas los celos adrede

Hay personas que autosabotean su relación al causar celos a su pareja a propósito. Lo hacen para sentirse más deseados y, por ende, más seguros porque saben su amado se sentirá mal por eso.

Sin embargo, es terrible que hagan que su otra mitad se sienta ansiosa e insegura solo para aumentar su autoestima. Es una gran señal de alarma y termina arruinando relaciones buenas.