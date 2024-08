“Éramos yo y mi hijo por nacer”: Atletas sorprenden al colgarse medallas estando embarazadas en París 2024

Los Juegos Olímpicos son un espectáculo que inspira y emociona, mostrando el máximo nivel de habilidad y perseverancia en el deporte. Entre las historias más sorprendentes y motivadoras se encuentran las de atletas que, desafiando las expectativas, compiten y ganan medallas mientras están embarazadas.

Si bien ser mujer en el deporte ya conlleva el desafío de romper barreras de género y superar estereotipos, hacerlo mientras se está embarazada lleva esta valentía a un nivel aún mayor. Estas atletas no solo desafían las normas convencionales y demuestran una resiliencia excepcional, sino que también envían un poderoso mensaje de empoderamiento y fortaleza, mostrando que el compromiso y la pasión por el deporte no tienen límites, incluso en las etapas más transformadoras de la vida. Aquí te mostramos algunas de las historias que han sorprendido a todos en París 2024.

Atletas compiten embarazadas en los Juegos Olímpicos de París 2024

Nada Hafez, esgrimista egipcia

La esgrimista egipcia Nada Hafez, de 26 años ganó su primer combate en la categoría de sable individual femenino al derrotar a Elizabeth Tartakovsky de Estados Unidos 15-13. No obstante, su travesía olímpica llegó a su fin cuando fue eliminada en los octavos de final por la surcoreana Jeon Hayoung con un marcador de 15-7. Fue sólo después de su eliminación que Hafez reveló que había competido mientras estaba embarazada de siete meses. Su valentía y determinación no solo le dieron una destacada actuación en el evento, sino que también inspiraron al mundo con su ejemplo de fortaleza y dedicación, demostrando que la pasión por el deporte puede trascender incluso las circunstancias más extraordinarias.

“Lo que a ti te parecen dos jugadoras en el podio, ¡en realidad eran tres! ¡Éramos yo, mi competidora y mi bebé que aún no ha llegado a este mundo! Mi bebé y yo tuvimos que hacer frente a una buena cantidad de desafíos, tanto físicos como emocionales. La montaña rusa del embarazo es dura de por sí, pero tener que luchar para mantener el equilibrio entre la vida y el deporte fue una tarea agotadora, pero valió la pena”, escribió en una emotiva publicación.

Yaylagul Ramazanova, tiradora con arco de Azerbaiyán

Ramazanova sorprendió al aparecer en la competencia individual de tiro con seis meses y medio de embarazo. La originaria de Azerbaiyán ganó a la competidora china, An Qixuan, en una partida cardiaca. Con una sonrisa, Ramazanova compartió que sintió una patada de su bebé antes de su tiro final, lo que le dio fuerza y suerte. Aunque fue eliminada en la ronda 1/16 por la alemana Michelle Kroppen, su actuación destacó el coraje y la resiliencia de competir mientras se está embarazada, marcando un hito en los Juegos Olímpicos.

“Sentí que mi bebé me pateaba antes de disparar la última flecha, y luego disparé un 10. Durante el entrenamiento para los Juegos Olímpicos, no me sentí incómoda con mi embarazo. En cambio, sentí que no estaba luchando sola, sino luchando junto con mi bebé”, dijo a los medios.