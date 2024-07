¿Qué significa cuando un hombre no hace planes contigo? La posible razón detrás de esto

Las relaciones amorosas no son nada sencillas. No solo necesitan atención, tiempo y dedicación, en la actualidad, las personas además tienen ideas muy distintas sobre lo que significa compromiso.

PUBLICIDAD

Por eso, en ocasiones, pueden ocurrir cosas que nos dejen confundidas y meditando de si se trata de una bandera roja en la relación o es que simplemente no compartimos el mismo pensamiento.

Por ejemplo, si un hombre no hace planes contigo o evitar hacerlos puede dejarte con un mal sentimiento sobre idilio. ¿Se trata de un indicio de que no quiere algo serio o no tiene interés en ti?

Esa es una de las preguntas que probablemente te hagas si has estado en este escenario. Al respecto, los expertos en relaciones ya han hablado en el pasado y el panorama es desalentador.

¿Qué significa que un hombre no haga planes contigo?

De acuerdo a especialistas, si un hombre no está dispuesto a hacer planes contigo para los meses venideros y solo se expresa sobre el futuro sin decir si te imagina con él es señal de que no te quiere.

Una persona con interés en ti no pondrá trabas ni se avergonzará de hacer compromisos en el largo plazo. Por eso, si eres la única que se esfuerza en hacer planes, tu amor no es recíproco.

De hecho, la psicóloga Madeleine Manson Roantree explicó a The Independent que “algo que hace tu pareja y que indica falta de respeto, integridad o interés en la relación” es una clara red flag.

PUBLICIDAD

Al final, las relaciones son de dos y si tu chico no parece estar trabajando contigo para fortalecer su relación y caminar hacia adelante posiblemente se debe a que no desea que lo suyo avance más.

El equilibrio es fundamental en un vínculo amoroso y nunca te vas a sentir estimada si tu pareja no propone planes para ambos. La norma es fácil: si alguien desea estar contigo, se esforzará por ello.

“Si quieren tener una relación contigo, aparecerán. Seguirán invitándote a salir, querrán verte mucho y querrán avanzar en esa dirección”, afirmó la terapeuta Tess Brigham a mindbodygreen.

“Te pedirán cosas importantes y te hablarán de planes para el futuro”, afirmó la coach de vida.

Por su parte, Roantree recalcó al medio previamente citado que “si siempre parece que eres tú quien sugiere dónde quedar, estás en una relación unidireccional”. Así que es hora de hablarlo.