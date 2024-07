Qué significa soñar que te casas, pero no ves la cara del novio: tu mente te está diciendo esto

Sabemos que los sueños no solo nos ayudan a procesar memorias y emociones, también a atravesar unos posibles escenarios futuros y brindarnos un vistazo único a lo que hay en el subconsciente.

Por eso, cuando soñamos que nos casamos con alguien, pero no podemos ver su rostro puede resultar muy confuso y provocarnos mucha intriga sobre lo que representa desde que despertamos.

De acuerdo a los analistas de sueños, la interpretación de estas experiencias en el mundo onírico depende las asociaciones que personalmente se tengan con el contenido que sale en los mismos.

Asimismo, los expertos en la materia han recalcado que las emociones que experimentamos en estos escenarios estando en los brazos de Morfeo son clave para poder descifrar su significado.

“Ningún símbolo onírico puede ofrecer el mismo significado a todas las personas, porque el sueño en su conjunto (no símbolos individuales) es lo que transmite la guía y el mensaje al soñador”, aseguró la psicóloga Athena Laz a la revista digital mindbodygreen (mbg).

Sin embargo, los especialistas han evaluado antes el sueño de boda en donde no se puede ver al novio y tienen una posible interpretación. ¿Quieres conocerla? Sigue leyendo para descubrirla.

¿Qué significa soñar con boda sin ver al novio?

La intérprete de sueños Lauri Loewenberg declaró al sitio que soñar que te casas con alguien que no puedes ver, ya sea porque su rostro es borroso o porque no logras verlo a los ojos, es muy común.

De acuerdo a la experta, el prometido representa una parte de la vida de vigilia del soñador que le es desconocida y con la que debe comprometerse, por lo que aconseja intentar percibir la energía que emana.

“Cuando tienes este sueño, es porque tu subconsciente quiere que te comprometas con algún aspecto de ti mismo. Es algún tipo de compromiso que necesitas hacer en la vida real”, afirmó.

“Más que nada, los sueños de boda tienen que ver con la necesidad de comprometernos con algo y cumplirlo en la vida real”, agregó la autora de Dream on It: Unlock Your Dreams, Change Your Life.

No obstante, si estás comprometida en la vida real y sueñas con una boda, Loewenberg sostiene que es normal y no debes preocuparte. “No dejes que los sueños te asusten. Concéntrate en lo que es importante ahora mismo mientras planificas el viaje de la boda”, concluyó a mbg.