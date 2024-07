¿Se acabó el amor? Los 3 tipos de beso que te da un hombre cuando ya no está tan interesado

Tipos de beso que te da un hombre cuando ya no está tan interesado |

El amor se manifiesta a través del contacto físico, por lo que cuando este merma se refleja a través de los tipos de beso que te da ese hombre que ya no está tan interesado. Basta con hacer la comparativa con la manera en la que te besaba en el pasado, quizás con más pasión, por más tiempo y hasta con más regularidad.

PUBLICIDAD

Es por ello que si tu pareja cada vez te besa menos, o no lo hace en lo absoluto, debería despertarse en ti una señal de alerta, ya que darse besos y abrazos es sano para la relación porque aumenta el apego, el deseo sexual y disminuye el estrés.

La frecuencia y calidad de los besos dice mucho de la relación | (Freepik)

Los tipos de besos que te dan los hombres que no están interesados

El beso en las mejillas

Está más asociado a las amistades, la familia o los colegas. Demuestra cariño, pero demarca un límite que lo separa de la intimidad y la pasión. ¿Por qué conformarse con que tu pareja te bese únicamente en la mejilla, tal como lo haría un desconocido?

De hecho, cuando sólo se juntan las mejillas y se simula el beso en el aire, esto podría significar que no existe tanta confianza entre las personas y que es una expresión más de un protocolo social, que de amor.

Si tu pareja ya no te besa en los labios, sino en otras partes como mejillas o frente, podría haber mermado la pasión | (Freepik)

El beso en la frente

Aunque es más significativo y especial que el anterior, está asociado al deseo de proteger a la persona que besa y que busca demostrarle respeto y un cariño profundo, pero no pasión o romance. Por ello, debes evaluar si este es uno de los tipos de beso que te da tu hombre como parte de las diferentes opciones, o es el único que te da.

En los labios, pero con los ojos abiertos

Cuando alguien te besa de esta manera no está conectando con sus sentimientos, ni con el momento. Lo suelen hacer las personas cuando la otra no le gusta lo suficiente y no quiere prolongar mucho esta experiencia.