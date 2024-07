Qué significa cuando un hombre dice que hay que “darse un tiempo”: 3 probables razones

Uno de los momentos de mayor incertidumbre que puede atravesar una mujer dentro de una relación amorosa es cuando su pareja decide que es mejor para su idilio que se “den un tiempo”.

Si había problemas evidentes en su romance, puede parecer que esa no es una medida inteligente. No obstante, si no parecía haber ningún conflicto entre ambos, puede quedar en absoluto shock.

En cualquier caso, además de agobio y tristeza, puede quedarse con muchas preguntas en la cabeza. ¿Por qué razón quiere que se den un tiempo? es una de las interrogantes que quizás se haga.

3 razones por las que un hombre le pide un tiempo a su pareja

Si bien hay muchas hipótesis, lo mejor siempre será pedirle a la pareja que se exprese con sinceridad sobre lo que siente para dar con el origen del problema y la mejor solución para ambos.

Sin embargo, si todavía no quieres hablarle o ya se encuentra en este break de la relación, aquí te contamos tres posibles razones por las que un hombre te pide un tiempo, de acuerdo a Glamour.

Tiene miedo a terminar definitivamente

El motivo más frecuente por el que un hombre pide separarse por un periodo es porque no se atreve a terminar su relación de forma definitiva. Es posible que tema tu reacción o que pueda lamentarse.

Por eso, decide sacar la carta de “démonos un tiempo” para salir del paso. Él quizás sí quiere terminar el romance, pero no ser el responsable de que ambos rompan definitivamente.

Quiere acostarse con otra mujer

Otra razón por la que un hombre pediría un tiempo a su pareja es porque se siente atraído por otra mujer y desea tener sexo con ella, pero no quiere ser infiel y hacerlo en un break alivia su culpa.

De hecho, incluso puede llegar a decir que no se trató de una traición. Sin embargo, una pausa no es una ruptura y el acostarse con otras personas durante este periodo se considera infidelidad.

Atraviesa importantes cambios

Un hombre también podría pedir un break porque está atravesando un proceso de cambios y necesita distancia y espacio para reevaluar su vínculo, ver cómo han cambiado y a dónde se dirigen.

En este escenario, el tiempo puede ser positivo para ambos. Incluso puede que los momentos que vivan separados les permitan hacer una profunda autoevaluación interna y de su relación amorosa.