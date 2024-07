Qué es la perimenopausia que toda mujer mayor de 35 años debe estar atenta

A lo largo de su vida la mujer experimenta procesos y cambios importantes en su cuerpo, empezando por la menarquia, para luego darle paso al embarazo, en el que vive una transformación importante. Luego finalmente afrontar la menopausia, aproximadamente a los 50 años, destacando que durante todo este tiempo, mes a mes lidia con los altibajos que genera el periodo menstrual.

PUBLICIDAD

Ahora bien, muchas conocen sobre la menopausia, pero en realidad poco se habla de perimenopausia. De acuerdo con con el portal de salud, Mayo Clinic, “se refiere al tiempo durante el cual el cuerpo produce la natural transición a la menopausia marca el final de los años reproductivos. La perimenopausia también se llama la transición menopáusica”.

No hay una edad específica en la que se inicia, ya que cada cuerpo es distinto y lleva su propio ritmo. Sin embargo, algunas comienzan a sentir las señales a los 30 años, aunque lo más común es que sea cerca de los 40 años.

“La mujer promedio comenzará (este proceso) alrededor de los 47 años y culminará a los 51, pero puede empezar mucho antes”, le explica a BBC Mundo Nanette Santoro, profesora de obstetricia y ginecología de la Universidad de Colorado, en Estados Unidos, que investiga los síntomas de la perimenopausia y la menopausia.

“He visto en mi práctica clínica a mujeres de 30 o 40 años que presentan síntomas claros de menopausia, aunque exámenes objetivos (recuento de óvulos, etc.) no parezcan mostrar que estén tan cerca”, añadió. Todo esto se debe a que la principal hormona femenina, estrógeno, fluctúa, lo que produce ciclos menstruales irregulares, incluso, en los que los ovarios no liberan un huevo (óvulo).

Cómo saber si estoy en la perimenopausia

1. Menstruaciones irregulares

Es posible que ya la menstruación no sea como lo había experimentado a lo largo de tantos años, ya que se alarga o acortan los ciclos, el sangrado puede ser más o menos abundante.

PUBLICIDAD

2. Sequedad vaginal

Según le explica a BBC Mundo Paula Briggs, especialista en salud sexual, esto lo “sufren el 80% de las mujeres” y provoco dolor durante las relaciones sexuales.

3. Sofocos

Así como durante la menopausia, a veces, se puede experimentar un golpe repentino de calor, que no cede aún en espacios con temperaturas bajas, y que muy poca duración.

4. Infertilidad

Hay algunas chicas que menstrúan, pero los ovarios no liberan el óvulo, por lo que no se puede concebir.

5. Pérdida de densidad ósea

El cuerpo pierde masa ósea con más rapidez de la que la recupera, lo cual aumenta el riesgo de osteoporosis.