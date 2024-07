Las cuatro señales que te indican que debes terminar esa relación

Muchas veces, lo más complicado de las relaciones, no es el proceso de conquista o convivencia, sino ponerle fin, pues a millones de personas, el miedo y la ansiedad las invade, lo que dificulta la toma de una decisión que le traiga paz. Algunas piensan que aún el romance es rescatable, pero en realidad a diario reciben señales de todo lo contrario.

La psicóloga Aranzazú Morales, especialista en separaciones y creadora del plan “Por y para mí”, conversó con los actores Juan Soler y Paulina Mercado, en su podcast “En pareja 2″, sobre las relaciones amorosas que están llegando a su fin, cuáles son las señales y cuándo es el momento “ideal” para acabar con todo.

Morales afirmó que hay que preguntarse: “¿qué me da más paz: quedarme o irme?” Y darle la importancia a esa duda que está comenzando. Ella sostuvo que todo se comienza a deteriorar cuando cada uno va por caminos distintos: uno para la derecha y otro para la izquierda.

“¿Cuándo lo asumo?, ¿Cuándo ya este asunto de “me quedo o me voy”? (debo ponerle un fin) Después que han pasado unos seis meses o un año (pensando en tomar esa decisión). Ya después de eso no estás luchando por nada, es un aguantar. ¿Qué está sosteniendo? ¿la familia?, ¿el miedo de decirle que todo se terminó?, ¿el miedo a lastimar a los hijos?, ¿a no poder sola?, ¿al que dirán?, ¿o que no hay red de apoyo?”, detalló al experta en relaciones de pareja.

Señales que te indican que debes terminar esa relación

Aranzazú compartió algunos indicadores que te están señalando que es hora de salir de ahí y empezar una nueva vida, aunque esto implique empezar de cero y sin nada.

1. No hay acuerdos

Si ya no hay consenso, ni la negociación, ya se está cansada y se entra en este hastío de no saber si pedir porque parece que no sucede nada, es uno de las señales claras para retirarse.

2. Se pierde el interés

Explicó que si una de las partes siente que no hay interés; que se comunica, pero no pasa nada; que pide y no la escucha; y que se siente estar con una pared, pues no hay mucho que se pueda rescatar de la relación.

3. Las terapias de pareja no tienen efecto

Aunque vaya a terapia si esto ya te rebasa, porque tampoco hay estímulos o respuesta de felicidad.

4. No hay voluntad

Cuando ya ninguna de las partes hace el mínimo esfuerzo por mantener el amor, cuando ya ninguno de los dos quiere dar, pero tampoco da el paso para terminar.

La psicóloga aconsejó no decir que ya no hay amor, ni interés o que no le produce felicidad, pues esto puede despertar las heridas de insuficiencia, rechazo y abandono en el otro y empeorar el momento. Lo más “idóneo” es cuidar ese instante y decir que: “Yo ya acabé de estar en esta relación, ya no quiero seguir, me quiero ir”. Y acotó que siempre se lastimará, pero entre menos daños se cause.