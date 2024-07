Por qué si un hombre te rechaza se vuelve más irresistible para ti y cómo puedes cambiar esto

Aunque suene contradictorio, muchas veces el rechazo vuelve más atractivo a un hombre pues esto, inconscientemente, despierta un lado competitivo. Sobre todo, en aquellas personas que se criaron en una dinámica parental similar, en la que debían esforzarse para ganarse el amor, la validación, los elogios o el cariño por parte de papá o mamá.

No bastaba ser como eras. Te daban reconocimiento únicamente cuando lograbas cosas (como salir bien en las calificaciones académicas) y no había tanta intimidad emocional con los progenitores, por lo que sentirse rechazado quedó almacenado en el cerebro como parte de las experiencias que le resultan similares, o cómodas, aunque no se sientan tan bien.

No debemos tolerar el rechazo, la indiferencia o la distancia emocional de quienes queremos | Freepik

¿Por qué si un hombre te rechaza se vuelve más irresistible según la psicología?

Al respecto, el portal especializado, Psychology Today profundiza. “Según Helen Fisher y sus colegas, la razón por la que el rechazo romántico nos engancha es que este tipo de rechazo estimula las partes del cerebro asociadas con la motivación, la recompensa, la adicción y los antojos”, aseguran citando una investigación científica que confirmó el hecho.

No es mentira aquella frase cliché de que queremos (y nos obsesionamos) con lo que no podemos tener. Por eso, es importante soltar antes de caer en la dependencia emocional y dejar de lado el amor propio, o la dignidad, con tal de recibir así sean migajas de amor por parte del otro. A las primeras señales de que no es recíproco, mejor huir y protegerse.

El rechazo repetitivo es capaz de llevarte a la depresión o episodios fuertes de ansiedad | (Freepik)

“El estudio, publicado en el Journal of Neurophysiology en 2010, muestra que las personas en esta situación realmente sufrían de una adicción a las drogas, la droga es la persona que los rechazaba, dejándolos con un amor no correspondido”, agregan.

La mejor manera de salvarse de estas situaciones es a través del autoconocimiento y ser muy conscientes a la hora de vincularnos, ya que si lo vivimos en ‘piloto automático’, no captamos las señales o nos dejamos llevar con impulsividad solo por el lado emocional, podremos estrellarnos.

“Otro aspecto de esta angustia puede tener que ver con el valor percibido de la otra persona. Si la otra persona no nos quiere o no está disponible para una relación, su valor percibido aumenta. Se vuelven tan “caros” que no podemos ‘pagarlos’”, explican, añadiendo que el ser humano tiene una repulsión de base evolutiva al rechazo social.