¿Perdió el interés? Qué significa que tu pareja te diga “no tengo tiempo” constantemente

Cuando amamos a alguien, se convierte en una de nuestras prioridades, por lo que debes saber qué significa que tu pareja te diga “no tengo tiempo” constantemente, ya que es una señal de alarma de que quizás las cosas no van como esperas en la relación.

De hecho, para muchas mujeres esta ‘red flag’ se hace evidente cuando luego de superado el tiempo de cortejo, o el enamoramiento, empieza a dejar de hacernos espacio en la agenda o ser tan detallista como antes, donde sí era capaz de pautar compromisos, hacer excepciones y estar atento para hacernos sentir especiales.

No tener tiempo es solo una excusa que esconde problemas más graves | (Imagen de Drazen Zigic en Freepik)

Qué significa que tu pareja te diga “no tengo tiempo” constantemente

Pues aunque no sea un claro indicador de que tiene a alguien más o es infiel, que tu pareja te diga “no tengo tiempo” significa que está perdiendo el interés en la relación.

Es un pretexto válido por la dinámica en la que se mueve el mundo actualmente, donde los compromisos laborales ocupan buena parte de nuestra vida y reclamar porque una persona sea entregada, apasionada o responsable con el trabajo hasta nos daría culpabilidad.

Es la excusa perfecta en la cual refugiarse cuando un hombre te está evitando porque hay problemas en la relación que no lo satisfacen, pero quizás no tiene la valentía de decirlo, no sabe lo que siente o no quiere herirte al expresarlo, por eso prefiere huirte o evitarte.

Nunca mendigues amor, atención, detalles ni tiempo | (Freepik)

Todos tenemos tiempo para las personas que nos importan y no es mentira aquello de que importa más la calidad, que la cantidad. Esto debería ser una buena motivación para conversar con él y que se produzcan cambios, que de no llegar, te sirve de impulso para ponerte a ti misma en primer lugar, dejar de insistirle y buscar alguien que sí quiere ofrecerte más que migajas de amor o atención.

No tenemos que perseguir a nadie ni forzar amor. Nos merecemos al que nos busca incluso cuando esté ocupado, porque es lo que tú harías, o ya das por él.