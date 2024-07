¿Crees que un hombre esconde sus sentimientos por ti? 5 razones por las que estaría haciéndolo

Los sentimientos son parte fundamental del ser humano, pero algunos hombres viven ocultando los suyos por decisión. De hecho, hay quienes esconden incluso cuando están enamorados de una mujer.

En esos casos, aunque sus palabras no lo expresen, sus gestos los delatan. No obstante, puede ser frustrante para una chica el hecho de que el galán que las pretende no se abra sobre sus emociones.

¿Por qué un hombre oculta sus sentimientos ante una mujer?

Si esto te ha pasado o lo estás viviendo y te preguntas las razones por las que un hombre oculta lo que siente, aquí te decimos cinco posibles razones por las que hacen esto, de acuerdo a Psychologs.

Ha sido condicionado socialmente

Desde temprana edad, los hombres son enseñados que expresar emociones, principalmente las que son vistas de manera negativa como la tristeza, el miedo o la ansiedad, no es algo tolerable.

Se les dice que los hombres deben ser “duros” y no mostrar nunca lo que sienten porque los hace parecer débiles y ese condicionamiento los limita para expresarse con confianza en la adultez.

Internalizó los estereotipos de género

Los hombres son socialmente estereotipados como estoicos, fuertes y menos proclives a expresar emociones. A causa de estos estereotipos, muchos se sienten inclinados a reprimir lo que sienten.

Tiene temor a ser juzgado

Algunos galanes suelen tener miedo de ser criticados si exteriorizan sus emociones. Se preocupan de que los cataloguen como débiles, inmaduros o poco masculinos por mostrar sus sentimientos.

A causa de ese temor al juicio, deciden esconder sus emociones incluso a las personas allegadas a su círculo. Por eso, puede que también se refrenen de compartir lo que siente con una enamorada.

Es un mecanismo de afrontamiento

Hay hombres que esconden sus emociones como un mecanismo de afrontamiento. Si en el pasado tuvieron una mala experiencia al mostrar sentimientos, es probable que no lo hagan con frecuencia.

De esta manera, aprendieron a resguardarse del posible daño o rechazo: ocultando sus emociones y manteniéndolas solo para sí mismos.

Es analfabeta emocional

Hay hombres que les cuesta expresar sus emociones debido a que tienen problemas para identificarlas. Es probable que sean incapaces de comprenderlas y se les facilita ocultar sus sentimientos.