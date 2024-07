Qué significa que un hombre te mire mucho pero nunca te hable: esto es lo que siente por ti

Existe una razón por la que un hombre te mira mucho pero no te habla

Los hombres son complicados y de pocas palabras y a veces tenemos que ver sus gestos y descifrar qué significan para saber qué sienten por nosotras y qué es lo que quieren.

Una de las cosas más comunes y que quizás te han sucedido es que un hombre te mire mucho y hasta de forma insistente, pero no te habla y cuando te le acercas se va.

Sin duda son señales que te dejan confundida y no sabes qué pensar o sentir de él, pues no sabes si le gustas o si en realidad no le interesas, pero aquí te explicamos qué es lo que significa para que estés más clara.

Qué significa que un hombre te mira mucho pero nunca te habla: esto es lo que siente por ti

Cuando un hombre te mira mucho no hay dudas de que le gustas y mucho, le atraes demasiado y te considera una mujer hermosa, ahora la razón por la que no te habla es porque te ve inalcanzable o se siente intimidado por ti.

La experta en lenguaje corporal Maryfer Centeno, explica por qué sucede esto con los hombres, y deja claro que ellos se sienten nerviosos y tienen miedo de arruinarlo.

“Le gustas mucho, pero de alguna forma también le impones, así funciona el cerebro, puedes generar hasta cierto grado de ansiedad social como de ‘dios mío que tal si la riego, que tal si hago mal’, entonces la proximidad, estar cerca de alguien aumenta la presión entonces puede experimentar mayor sentimiento de ansiedad o de angustia”, dice la experta.

Además, destacó que si te mira mucho también es porque te está analizando . “También es cierto cuando una persona se te queda viendo mucho además de que le gustas te está analizando, está observándote y está viendo finalmente mirar desde lejos es un comportamiento primitivo de evaluación, ‘estoy viendo que está haciendo, lo estoy analizando por que se mueve así’, pero pues obviamente uno se fija en lo que le interesa, en lo que le gusta, en lo que le atrae y si cuando está contigo ya se pone más callado pues esta timidez es parte del nerviosismo que es normal cuando alguien te gusta mucho”.

También aconsejó que si ese chico que tanto te mira te gusta no le hables tú, espera a que sea él quien se te acerque.