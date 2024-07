Qué significa cuando un hombre se acaricia el cabello: ¿es una señal de que le interesas?

Los hombres dejan entrever todo lo que sienten por una mujer con sus gestos frente a ella. No obstante, mientras algunos son muy fáciles de interpretar, otros parecen realmente indescifrables.

Tal es el caso de cuando se tocan el cabello frente a una dama. ¿Quiere decir que está interesado en mí? ¿Se trata de un intento de coqueteo o solo nervios? son preguntas que podemos hacernos.

Afortunadamente, los expertos en lenguaje corporal han hablado sobre este gesto en particular antes y la respuesta es que puede tener varios significados. ¿Quieres saberlos? Sigue leyendo.

¿Qué significa cuando un hombre se acaricia el cabello?

El acto de acariciarse el cabello constantemente, tanto en hombres como en mujeres, suele ser un gesto muchas veces inconsciente para reconfortarse y calmarse en situaciones que son estresantes, como podría ser hablar con alguien que te gusta.

La experta en lenguaje corporal Blanca Cobb explicó a Good Housekeeping que algunas personas se tocan el pelo “como una forma de calmarse psicológica y fisiológicamente cuando se sienten ansiosos, incómodos o estresados”.

“Pueden tocarse, girar o acariciar su cabello cuando se encuentran en situaciones sociales incómodas, como cuando no están seguras de qué hacer o qué decir”, resaltó la especialista.

Sin embargo, la interpretación depende mucho del contexto y la persona. Y es que algunos individuos hacen esto incluso en momentos no agobiantes debido a que lo han vuelto un hábito.

“El contexto es clave a la hora de distinguir un hábito de una señal no verbal”, apuntó. “Por ejemplo, si alguien se toca el cabello con frecuencia en una variedad de situaciones no estresantes, como hablar por teléfono, leer un libro o mirar televisión, es más probable que se trate de un hábito del que ni siquiera es consciente”.

En cambio, si “tienden a tocarse el cabello cuando tienen una discusión acalorada o se sienten incómodos con alguien a su alrededor, entonces es más probable que se deba al lenguaje corporal”, señaló la autora de Method of the Masters al medio.

De acuerdo a Cobb, además de ser una reacción a una situación incómoda o arriesgada, tocarse el pelo también puede ser indicio de confianza, pero todo depende del resto del lenguaje corporal; por ejemplo, cuando muestran el cuello, que es una zona vulnerable.

Hay varias razones por las que un hombre se toca el cabello frente a una mujer | (Unsplash)

Ahora, en el caso específico de los hombres, el tocarse el pelo todo el tiempo frente a una mujer es una de las señales no verbales típicas y claras de que está definitivamente interesado en ella.

Aunque no todos, la mayoría tienden a estar nerviosos y alisarse, despeinarse o tocarse el pelo de forma involuntaria y con bastante frecuencia cuando están frente a una chica que les atrae.

Una de las razones es que quieren causar una buena impresión, pero también pueden hacerlo para ver si su crush les presta atención. En cualquier caso, suele ser un signo no verbal de atracción.

“El pelo es algo a lo que muchos chicos prestan mucha atención, lo demuestren o no. Cuando un chico está en compañía de una mujer por la que se siente secretamente atraído, se tocará el pelo a menudo para apoyarse y tranquilizarse. Para ver si está en su sitio”, explicó la coach de relaciones Joie Bose a Bonobology.

“Esta es la forma en que su vulnerabilidad sale a la luz delante de alguien que le gusta. Es una de las señales involuntarias de atracción más seguras. Delante de su amigo, le da igual cómo le quede el pelo”, aseveró la escritora de Corazon Roto and Sixty Nine Other Treasons.