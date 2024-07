¿Solo atraes a hombres casados? Las razones por las que te sucede esto

Una de las mayores decepciones que puede sufrir una mujer navegando en el terreno del amor es enterarse de que el hombre de sus sueños ya se encuentra unido en matrimonio con otra persona.

La tristeza inicialmente es grande, pero muchas deciden apegarse a sus valores y eventualmente lo superan. No obstante, si esta situación se repite una y otra vez, la desilusión se vuelve intriga.

¿Por qué solo atraigo a hombres casados? ¿Hay algo en mí que me hace más atractiva a hombres comprometidos? son algunas preguntas que comienzan a hacerse tras darse cuenta del “patrón”.

En especial, si la mujer en cuestión no apoya la infidelidad de ninguna manera y no cree hacer nada para gustarle a los galanes desposados. De hecho, en muchos casos, ni saben sobre su estado civil.

Al respecto, los expertos han hablado anteriormente y han llegado a la conclusión de que la autoestima tiene mucho que ver con el tipo de persona que atraemos a nuestra vida sentimental.

¿Por qué razón solo atraes a hombres casados a tu vida?

La coach de vida Merce Villegas explicó en un clip en TikTok que una de las razones por las que una mujer atrae a hombres casados es porque tiene interiorizado un pensamiento de no merecimiento.

Es decir, cree que no es merecedora de un amor saludable y fundamentado en respeto. “Además, no quieres un compromiso y se te acercan las personas que están dispuestas a no dártelo”, dijo.

De acuerdo a la autora de Las 21 Leyes del Amor, otros motivos por los que esto sucede es “porque tienes miedo a ser amada y tienes miedo a amar por una herida subconsciente del pasado”.

Ante esto, la experta sugiere hacerse una pregunta: ¿qué es aquello que tienes que perdonar o perdonarte? “Ahora, ten carácter porque eso también es lo que te está pidiendo la vida”, afirmó.

“Cuando un hombre casado se acerca a tu vida, dile contundentemente que no. No lo dudes. No le des entrada. No permitas una sola llamada ni un solo cortejo”, aconsejó Villegas en la grabación.

“Así que pon límites y la vida sabrá qué darte y qué no. Recuerda: todo depende de ti”, sentenció en el video publicado en su cuenta, @mercevillegass, en donde tiene casi 150 mil seguidores.

En conclusión, enfócate en tu autoestima y amor propio para comprender lo que te mereces en la vida. He ahí la clave para atraer al hombre soltero indicado para complementar tu vida.