¿Qué significa soñar con amigos de antes? Es una señal sobre tu vida presente

Una de las experiencias más confusas que se pueden tener cuando estamos en los brazos de Morfeo es soñar con amigos de antes. Ya sea que te hayas olvidado de ellos o todavía recuerdes la forma en la que terminaron su amistad, ver a gente de tu pasado en tus sueños puede ser inquietante.

Al igual que soñar con el mar revuelto o con un bebé, el encontrarte a personas con las que solías tener una relación en el mundo onírico tiene un significado más bien simbólico; es decir, tu subconsciente intenta mandarte un mensaje y usar imágenes metafóricas para transmitírtelo.

Lauri Loewenberg, una analista de sueños profesional, explicó a Bustle que tratar de entender los sueños desde ese punto de vista puede ayudar a descifrar mejor lo que nuestra mente nos intenta decir. En vez de indagar por el significado literal, aconseja escuchar las emociones y la intuición.

¿Cuál es el significado de soñar con amigos de antes?

Si bien ver a tu mejor amigo de la infancia aparecer repentinamente en tu sueño puede parecer sin importancia, Loewenberg afirmó que siempre hay un motivo detrás de cada imagen en sueños.

“La mente subconsciente a menudo extrae un recuerdo o una persona en particular, etc. de nuestro pasado cuando algo sucede en nuestro presente”, aseveró en su charla a Bustle. “Hubo una lección de entonces que debemos aplicar ahora”.

De acuerdo a la experta, el subconsciente guarda absolutamente todo. Así que, si has estado pensando en alguien de tu pasado hace poco o lo escuchaste mencionar en una charla, parece bastante evidente la razón por de repente soñaste con este individuo.

Sin embargo, aunque hayas pensado en esta persona a cada rato en la última semana o no, la intérprete de sueños realza la importancia de tomarse un break para analizar tanto el sueño como los sentimientos que tuviste durante el mismo para poder interpretarlo bien.

“Nuestros sueños son muy buenos para advertirnos cuando caemos en los mismos viejos patrones o cuando entablamos el mismo tipo de relación”, enfatizó. “(Ellos) nos hablan para guiarnos, aconsejarnos y advertirnos para que podamos hacerlo bien”.

Por otro lado, la psicóloga Carla Marie Manly sostuvo al medio que los sueños en donde aparecen personas de nuestro pasado pueden ser una exhortación a curar algo en ti que fue lastimado o a conocer un rasgo inédito sobre la persona que eres o la que aspiras ser.

“En la psicología junguiana, cada persona en un sueño representa algún aspecto del soñador”, resaltó la autora de Joy from Fear. “La persona que ‘aparece’ es generalmente un símbolo de algún aspecto del yo del soñador; la psique simplemente conjura a otras personas para ofrecer una representación simbólica de un determinado tema o cuestión”.

Manly insistió en que ver a individuos con los que antes nos relacionábamos en un sueño significa que tenemos una lección pendiente por aprender en el presente. Claro que no es sencillo comprender exactamente de cuál se trata, pero Loewenberg tiene un tip para descubrirlo.

¿Cómo descubrir el mensaje de soñar con amigos de antes?

El primer paso consiste en cuestionarte tres adjetivos que describen mejor la naturaleza de la persona con la que soñaste. “De los tres descriptores que eligió, ¿alguno de ellos se adapta a usted en este momento? ¿O se adapta a alguien con quien está involucrado en este momento? Determine si esto es algo bueno o malo”, aconsejó.

También recomienda traer a la memoria lo que más se recuerde de la relación que se tuvo con esa persona y meditar si se tiene algún vínculo actual que se le parezca. “A veces los sueños utilizan personas del pasado como un recordatorio amistoso para decirnos: ‘¿Recuerdas esto? No lo repitamos”, señaló.

La reverendo Connie L. Habash además añadió que puede ser beneficioso pensar en lo que esta persona fue para ti y hay algo pendiente por resolver. “Por la intensidad de las imágenes y los sentimientos sabrás cuándo vale la pena dedicar tiempo y esfuerzo a explorar algo”, dijo a Bustle.

Eso sí, aconseja meditar bien en el sueño antes de decidir reunirse con este ser en la vida de vigilia. “Tómate un tiempo para trabajar con el simbolismo y explora interiormente lo que esa persona significa para ti antes de decidir acercarte”, apuntó.

“A menudo, representan algo para ti que ha cobrado importancia en tu vida actual, y puedes trabajar con la representación en lugar de la necesidad de localizarlos”, agregó la también autora de Awakening from Anxiety: A Spiritual Guide to Living a More Calm, Confident, and Courageous Life.