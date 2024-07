5 señales de que un hombre no es sincero cuando te dice “te amo”: todo esto lo delata

Las palabras “te amo” son difíciles de pronunciar debido a que al hacerlo estamos confesando un profundo sentimiento y asegurándole a la persona de nuestro afecto que es nuestro universo.

Por eso, cuando alguien nos expresa esta oración, nos sentimos muy conmovidos y especiales. Lastimosamente, no todos en el mundo son honestos cuando dicen “te amo” a alguien más.

Al contrario, hay muchos que lo dicen sin realmente sentirlo solo por obligación o compromiso; sin embargo, a pesar de lo que dicen sus palabras, hay gestos que delatan su insinceridad al hacerlo.

¿Cómo saber si un hombre no te ama de verdad?

¿Quieres saber cuáles son? Sigue leyendo para conocer 5 señales de que un hombre te miente cuando dice amarte, según la revista Tú. No será fácil de aceptar, pero es importante saberlo.

No pone emoción en sus palabras

La manera en la que un hombre dice “te amo” revela mucho sobre sus sentimientos. Y es que no es lo mismo que te lo diga nervioso y emocionado a que te lo diga como dice su edad. Si un galán está enamorado, dará valor a estas palabras y nunca las dirá con ligereza.

Solo lo expresa en momentos de pasión

Si un hombre solo te dice “te amo” en momentos apasionados, es posible que no sea sincero y únicamente te exprese esto a causa de las emociones que se generan por la cercanía física entre ambos y no por lo que realmente siente en su corazón hacia a ti.

Únicamente dice que ama “algo” de ti

Otra señal de que un hombre no es sincero cuando dice “te amo” es si siempre acompaña la frase con algo. Es decir, te expresa “te amo… cuando estás a mi lado” o “te amo... cuando me miras”. En esos casos, solo dice que “ama” algo de ti y no a ti, pero no es del todo malo, puede que sus sentimientos estén en proceso.

Usa alternativas en vez de la frase

Si un hombre nunca te dice “te amo” si no sus alternativas “te quiero” o “te adoro” puede que sea que aún no está listo para decirte las dos palabras especiales, pero desea manifestarte lo mucho que te aprecia y lo sensacional que se siente a tu lado, por lo que aún hay esperanzas de su amor.

Sus palabras no coinciden con sus actos

Si un hombre te dice que “te ama” a cada rato, pero nunca está a tu lado cuando lo necesitas, busca excusas para alejarse de ti o nunca cumple sus promesas, es evidente que no es sincero con sus palabras. Al fin y al cabo, las acciones hablan más que las palabras. Si no lo muestra, no es genuino.