La carencia y tu chakra base

Si bien lo he mencionado en artículos anteriores todas las personas somos energía y todo lo que nos rodea es energía. Ahora no toda la energía que manejamos siempre es positiva o esta en niveles de alta vibración como, por ejemplo; el amor, la alegría, el gozo, muchas veces tu energía empieza a vibrar en emociones de frecuencia baja como; la tristeza, el rencor, odio, carencia, etc y estas emociones son las que van afectando a todos tus chakras.

Maricruz Ramírez

Los chakras son puntos energéticos muy importantes que cumplen ciertas funciones específicas a nivel energético en nuestro cuerpo y en el desempeño de lo que manejas y de lo que atraes en tu vida. En esta ocasión me voy a enfocar en la Puerta del Templo de nuestra abundancia, el chakra base el que rige estas poderosas palabras Sexo, Poder y Dinero…

Estos tres poderosos significados tienen nuestro chakra base, sexo que se refiere a la sexualidad sagrada y su poder de elevar la energía kundalini, de manifestar y materializar cosas como; sueños, ideas, proyectos y demás. Poder, se refiere a la fuerza personal de las personas, lo que eres capaz de accionar y hacer para cumplir esos ideales y planes que tienes en la vida y el dinero que se refiere a la abundancia y la riqueza que puedes manifestar, atraer y tener en tu vida. Si bien este chakra es el principal, el que abre el camino de toda nuestra vida, la puerta del templo a todo lo grandiosos que somos como seres humanos, pero ¿Qué pasa cuando tenemos información en nuestro cerebro de CARENCIA, POBREZA Y LIMITACIÓN?



Las creencias son informaciones que las adquirimos a lo largo de nuestra vida, para ser más precisos desde el momento de gestación ya tenemos cierta información de algunas cosas. Las creencias pueden crearse gestacionalmente que es información directa recibida por mamá. Transgeneracionalmente que quiere decir que es una creencia de generaciones atrás, linajes femeninos o masculinos, por ejemplo; escuchamos decir a la bisabuela “es que la vida es cara”, “el dinero es malo”, “las personas que tienen dinero algo malo deben haber hecho”, frase y palabras en contra de la energía del dinero y esas mismas palabras o frases las escuchamos recitar a nuestra abuela, mamá y hasta tu misma las repites en la misma forma, entonación y convicción con la que ellas lo dicen, como una grabadora.

Las creencias negativas en cuanto al dinero también vienen de la religión, nos han enseñado desde muy pequeñas que “los ricos no entran en el reino de los cielos”, “que mientras más pobre seas es mejor y más cerca a Dios vas a estar”, “que debes ser humilde para llegar al cielo”, la humildad es una emoción que se lleva en el corazón para combatir al ego toxico. Y ahora yo te hago una pregunta. ¿En verdad crees que a Dios le haría feliz verte pobre y pasando carencias? Yo, no lo creo, Dios Padre Madre nos dio vida a todos y cada uno de nosotros con el Amor más puro y poderoso con un solo motivo, el de venir a esta tierra y ser Felices, esa es la verdadera y única misión con la que nos envió. Y para eso debemos sanar, transformar, modificar y resignificar esas creencias negativas.



Como ves las creencias en cuanto a la abundancia y el dinero pueden venir de todas partes incluso la sociedad maneja una energía muy negativa en cuanto al dinero viven quejándose de que todo esta caro, de los impuestos, te encuentras con una vecina o conocida y topan el punto de “El dinero no alcanza todo esta caro en este país, etc” y de un momento a otro te metes en la dinámica, el drama colectivo y en la mente binaria.

Todas estas creencias o patrones de información afectan a tu chakra base, se rompe la energía hacia el dinero y por eso NO TIENES DINERO y no fluyes en esa vibración de abundancia. Tu energía hacia el dinero es lo mismo que una relación de pareja, si tú la cuidas, le prestas atención, le das amor, la recibes con amor, tu relación se fortalece cada vez más, pero si la descuidas, hablas mal de ella, no la quieres y dices solo cosas negativas hacia ella, la relación se acaba. Es lo mismo tu relación hacia el dinero y la abundancia.



Analiza muy bien que opinas del dinero y de donde viene esa información que tienes al respecto, es muy importante que sanes y transformes la energía de tu chakra base, date tiempo y espacio para ir a terapia y alinear esa energía de abundancia y prosperidad, solo depende de ti y cuanta prioridad le des a tu crecimiento como persona.

Practica la GRATITUD siempre agradece todo en la vida, el universo entiende la gratitud y te envía más bendiciones, si pagas algo di gracias si recibes un pago di gracias. Las palabras tienen fuerza y manifiestan todo lo que tu deseas en tu vida.

Gracias, gracias, gracias por leer este articulo espero que te sirva y te ayude a transformar, con amor Maricruz Ramírez Coach y Terapeuta.