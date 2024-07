5 recomendaciones para manejar los berrinches de un niño: la cuarta te ayudará a prevenirlos

Los berrinches de los niños son uno de los mayores retos a enfrentar en la paternidad; sin embargo, se trata de algo normal en el crecimiento del ser humano, principalmente, en los primeros tres años.

PUBLICIDAD

Aunque algunos menores son más dados que otros a caer en grandes rabietas, la mayoría tendrá más principalmente antes y durante del desarrollo de lenguaje, afirmó la pediatra Wendy Sue Swanson en Healthy Children, una revista publicada por la Academia Estadounidense de Pediatría.

La doctora explicó en un artículo para el medio digital que, antes de que logren comunicarse por completo a través de las palabras, los niños se frustran y pueden expresar ese sentimiento, así como el hambre o el enojo, mediante berrinches para lograr suplir sus diferentes necesidades a su edad.

Debido a que puede ser difícil aplacar una rabieta, muchos papás optan por ignorar a sus hijos mientras las están teniendo hasta que se calmen para entonces intervenir. En algunos casos, eso puede estar indicado, pero hay ocasiones en las que no se recomienda proceder de esta manera.

Por ejemplo, si el niño se encuentra expuesto a alguna amenaza o existe el riesgo de que se vaya corriendo a la calle, deben ser detenidos y sujetados con firmeza o dejarle saber bien el peligro. Tampoco se aconseja hacer caso omiso a un berrinche cuando el niño lanza golpes o muerde.

En ese escenario, el papá o mamá tiene que interrumpirlo y hacerle saber que ese comportamiento no está bien trasladándolo del lugar donde ocurrieron los eventos o removiendo algún privilegio.

Cuando no haya peligros, los papás deben hacer su esfuerzo por mantener la calma y recurrir a su red de apoyo para mantenerse firmes mientras el berrinche del niño se calma solo para poder consolarlo.

PUBLICIDAD

Consejos para lidiar con las rabietas de los hijos pequeños

Además de conservar la compostura, los padres pueden seguir algunos consejos para sobrellevar las rabietas de los niños. A continuación, te presentamos cinco de estos según Swanson en Mama Doc Medicine: Finding Calm and Confidence in Parenting, Child Health, and Work-Life Balance.

Ofrézcale control a su hijo sobre algunas cosas

De acuerdo a la experta, en medio del berrinche de un niño, se recomienda darle el control al menor sobre algunas cosas pequeñas; es decir, ofrecerle algunas opciones entre las que pueda elegir en lugar de solo hacerle cuestionamientos con una respuesta dicotómica.

Distraiga a su pequeño de la situación

La distracción puede ser una gran aliada al momento de calmar un berrinche. Por eso, cuando su pequeño irrumpa en una rabieta, distráigalo ya sea llevándolo a otro lugar u ofreciéndole un juguete más seguro. También resulta efectivo cantarle una canción.

No pelee todas las batallas

Cuando se trata con niños, es importante elegir qué batallas pelear y adaptarse siempre que se pueda. En ocasiones, hay que ceder algo para alcanzar un consenso y eso está bien. No obstante, es crucial mantener la consistencia a diario para controlar la fuerza y reiteración de los berrinches.

Anticipe las circunstancias desata berrinches

También es vital preparar un escenario antiberrinches; es decir, si ya sabe que su hijo presenta rabietas cuando tiene hambre, mantenga a la mano una merienda cuando salgan. Ahora, si suceden más cuando está cansado, priorice el sueño del menor, aunque le impida hacer algunas tareas.

Tome un break cuando requiera

Si su hijo tiene un berrinche y por cualquier razón sientes que tu frustración solo aumenta, tómate un tiempo para respirar antes de proseguir. Puedes turnarte con el otro padre para lidiar con la rabieta o un amigo o familiar mientras se logra recobrar la compostura.

Los berrinches suelen calmarse después de los 3 años de edad | (Pexels)

Una buena noticia para los papás es que los berrinches suelen calmarse luego de los 3 años. No obstante, no se irán por completo, pues los pequeños se valen de ellos para conseguir lo que requieren. Ahora, si algunos comportamientos de su hijo le preocupan, consulte a su pediatra.