Potencia la belleza tu rostro con la meditación: estos sus beneficios

A sus 57 años, la actriz Salma Hayek ha sido elogiada innumerables veces por la lozanía de su cutis y lo regia que se ve, pese a que se asegura que nunca se ha realizado retoques estéticos. Pero, ella reveló que no le hacía falta entrar a un quirófano para conseguir buenos resultados, ya que, además de usar cremas y aceites, ella medita, y esa es la clave para ser “la favorita de Dios”, como le dicen los fans.

El agua de rosas y el protector solar no faltan en su rutina de belleza, pero la meditación tampoco. Este año afirmó que siente que rejuvenece cada vez que entrena su mental para cultivar ciertas cualidades. “A veces, cuando lo hago, la gente me dice cuando salgo de la habitación: ‘Oh, Dios mío, pareces tener 20 años. Cuando no (medito) por algún tiempo, ¿adivinen qué? No solo (se comienza) a caer la cara, todo comienza a caer, (sino también) mi hernia de disco, el problema en mi cuello, el problema en mi cadera, mis tobillos. Empiezo a desmoronarme”, dijo la actriz.

Meditación La meditación ayuda a regular y equilibrar el cuerpo (Imagen de Freepik)

La meditación tiene grandes beneficios como liberar el estrés y bridar paz interior. De acuerdo con Mayo Clinic, durante este práctica milenaria, la persona “concentra su atención en algo. Elimina todos los pensamientos que llenan su mente y causan estrés. Este proceso puede mejorar el bienestar físico y emocional”.

Dale la bienvenida a la meditación: estos son sus beneficios

Básicamente meditar ayuda a despejar la mente y a concentrarse en lo que realmente importa en ese momento. Entre los beneficios que destaca Mayo Clinic destaca, “tener una nueva perspectiva sobre las cosas que causan estrés, adquirir habilidades para controlarlo, tener más autoconciencia, enfocarse en el presente, reducir los pensamientos negativos, mayor creatividad, cultivar la paciencia, disminuir la frecuencia cardíaca en reposo, disminuir la presión arterial en reposo y dormir mejor”.

Hay varios tipos, pero todos tendrán los mismos buenos efectos en el organismo. Se puede hacer meditación guiada, en la que la persona crea imágenes mentales de lugares, objetos o personas para ayudarte a relajar. Puede apelar a cualquier de los sentidos.

Cuando es con mantra, se repite una palabra, un pensamiento o una frase calmante para evitar pensamientos no deseados. Mientras que cuando se trata de atención plena. Este tipo de meditación se basa en estar consciente de la realidad. Significa tener más consciencia del presente.



En la meditación de atención plena, se dirige la atención a algo, como el flujo de tu respiración, para “observar” los pensamientos y sentimientos, pero sin emitir ningún juicio. También está el taichí y el yoga.

Potencial para embellecer el rostro

Por supuesto que al tener el cuerpo en equilibrio, esto genera un impacto en la belleza. Según un artículo publicado en Vanidades, “la meditación puede ayudar a darle una apariencia más tersa y sana la piel al tratar las causas subyacentes del estrés”.

Pero eso no es todo, ya que también “ayuda a la correcta producción de colágeno. El colágeno es esencial para mantener la elasticidad y firmeza de la piel”, por lo que se previenen las arrugas y la piel se ve más tersa.