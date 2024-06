“Enfermedad del novio”: qué es y por qué se presenta (es probable que la hayas padecido)

La alegría, las ganas de vivir, los nervios y otras emociones que se experimentan al iniciar una relación amorosa son muy intensas, pero no es todo lo que se puede vivir comenzando un noviazgo.

Durante esta etapa tan dulce de la vida, algunos hombres y mujeres también pueden llegar a desarrollar un “mal” que termina afectando a sus otras relaciones: la “enfermedad del novio”.

¿Qué es la “enfermedad del novio”?

La “enfermedad del novio” es un fenómeno que ocurre cuando una persona relega a sus amigos en favor de un noviazgo que acaba de comenzar. Meses más tarde, regresa a su círculo con o sin pareja.

El término “boyfriend sickness” fue acuñado por primera vez por la tiktoker Tinx para representar esta situación; no obstante, puede afectar a personas de todas las orientaciones sexuales y géneros.

El “padecimiento” es molesto cuando uno es el amigo que es abandonado, pero de acuerdo a expertos consultados por The Washington Post (vía Infobae) se trata de una etapa normal, saludable y temporal.

La profesora asociada de Psiquiatría de la Universidad de Columbia Amir Levine explicó al medio que lo que sucede es que el sistema de apego se precipita al iniciar una nueva relación amorosa.

Y, si bien los amigos son vitales, el cerebro dedica más tiempo a trabajar para forjar un vínculo estable con el nuevo novio o novia. “Los seres humanos tenemos matices”, apuntó Levine.

“Pero la mayoría de las veces hay una persona en la cima de la jerarquía. Si te pasa algo malo, hay una persona a la que vas a llamar. Es tu mecanismo de seguridad”, agregó la especialista.

Por eso, cuando se conoce a un probable interés amoroso, se debe adoptar a un desconocido y forjar un lazo con este tan fuerte como para que se posicione en la cresta de tu sistema de apego.

“Se necesita mucha confusión y recableado del neurocircuito para convertir a este completo desconocido en alguien importante”, sostuvo la psiquiatra en su conversación con el medio.

La oxitocina podría tener un rol en esta “enfermedad”

La coautora de Attached: The New Science of Adult Attachment and How it Can Help You Find -and Keep- Love aclaró que el proceso amerita que los novios pasen horas a solas y puede llevar meses.

El tiempo juntos y la cercanía estimula el sistema de recompensa en el cerebro que vuelve extraordinariamente satisfactorio estar junto a la nueva pareja y agobiante el apartarse de ella.

No obstante, en cuanto se ha forjado un vínculo seguro y se entiende que la otra persona no se irá por salir un día con los amigos, se puede recomenzar a tantear otras relaciones tranquilamente.

De hecho, las parejas tienen la tendencia de desear compartir sus círculos tras vincularse, según Levine. “La siguiente etapa de la vinculación es: ‘Quiero que conozcas a mis amigos y a mi familia”, dijo.

Asimismo, expertos creen que la oxitocina, mejor conocida como la “hormona del amor”, también jugaría un importante rol en la conformación de parejas sentimentales y el llamado “mal del novio”.

En cuanto el cerebro ha dado importancia a una posible pareja, la hormona puede intensificar determinados estímulos ligados con esa persona y confinar otros a un plano más secundario.

“Todos hemos tenido la experiencia de entrar en una habitación o mirar a través de una multitud y ver que aparecen ciertas caras, personas que conocemos o personas que nos interesan”, señaló Robert Froemke, profesor de genética del Instituto de Neurociencias de la Universidad de Nueva York (NYU), al Post.

“Es probable que otro tipo de neuronas, al menos la oxitocina, sean las responsables de formar vínculos intensos cuando empezamos a pasar tiempo con alguien”, indicó el también profesor del Departamento de Otorrinolaringología de la Facultad de Medicina Grossman de la NYU.

El problema de que el cerebro se enfoque más en un nuevo novio es que la persona consagra menos tiempo a amistades, trabajar y otras responsabilidades hasta que las hormonas se estabilicen.

“Los cerebros son realmente buenos atendiendo a ciertas personas o características de las cosas que son importantes en el momento”, alegó Froemke.

Las amistades deben cuidarse...

Por otro lado, la psicoterapeuta Charlotte Fox Weber resaltó que el ser relegados puede ser doloroso para amigos. “Creo que puede sentirse como una amenaza y como una pérdida”, señaló.

“Puede haber mucha presión social para decir lo feliz que estás por la persona. Una parte de ti se alegra, pero otra se siente abandonada”, expuso al periódico antes mencionado.

La autora de Dime lo que quieres: Una terapeuta y sus clientes exploran nuestros 12 deseos más profundos además recordó que las amistades deben ser cuidadas aun iniciando un romance.

“Las amistades son una parte muy importante de la salud mental, el bienestar, la identidad y el propósito”, arguyó. Por otro lado, hay que estar alerta ante las señales de que la intensidad del nuevo amor de una amistad ha dejado de ser sano y normal para convertirse en algo más.

Si hace mucho no sabes nada de tu amigo y crees que su pareja trata de aislarlo de su red de apoyo, por ejemplo, puede significar que se encuentra en una relación insana y posiblemente abusiva.

Sin embargo, la “enfermedad del novio” suele ser positiva y ayuda a las personas a mejorar. Aparte, la mayoría se reincorporan sin problemas a sus grupos de amigos después sanarse del “mal”.