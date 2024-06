“Mamás y papás en lo virtual”: la herramienta gratuita para prevenir la violencia digital en niños y adolescentes

“¿Qué recomendaciones nos daban las personas adultas cuando nos mandaban a la tienda?”, así es como comienza un largo proceso de investigación sobre violencia digital en los niños y adolescentes que llevaron a las integrantes de la Asociación Civil, Cultivando Género AC, a escribir un libro que funda como una herramienta en la que padres e hijos conocerán de forma dinámica las herramientas para evitar los riesgos en la red informática.

Fuero Angie Contreras y Lizet Romero, autoras del libro gratuito “Mamás y papás en lo virtual, un viaje para conectarnos”, quienes hablaron con en una entrevista con Nueva Mujer sobre las herramientas, prevención y cómo identificar que los niños y adolescentes están sufriendo de violencia digital, la misma que ha provocado que 1 de cada 5 jóvenes se ausenten de la escuela, según un informe de la ONU en 2023.

Este libro nace de la necesidad de acabar con la brecha intergeneracional, pues son los más jóvenes los que conocen más de los accesos a internet e incluso de tácticas para prevenir peligros dentro de este, sin embargo, los padres se han quedado atrás, entendiendo que una forma de protegerlos es el ‘control parental’ pero va mucho más allá de ello.

Con una investigación que conllevó el estudio de más de 3000 infancias entre 9 y 12 años, donde las autoras hicieron análisis a partir de observaciones, charles y dinámicas con los niños para conocer sus inquietudes y cuántos de ellos se habían sentido vulnerables en la red.

Sumado a esto, Angie Contreras enfatizó la importancia de incluir dentro de la violencia digital, los videojuegos, pues estos siguen siendo espacios digitales donde los niños se conectan con personas adultas, que muchas veces pasa desapercibido por los padres.

Esta es la razón por la que Angie Contreras y Lizet Romero, crearon un libro donde invitan a los padres no solo a conocer las herramientas para prevenir violencia digital, sino para crear una conexión con sus hijos en la que la confianza sea la que permita crear un vínculo de confianza y un lugar seguro para los más jóvenes del hogar.

“La mayoría de las personas venimos de una educación que es adultocéntrica, que es impositiva. Entonces lo que hacemos es invitarles a revisar ese adultocentrismo que tenemos y que no nos sirve, para tener una comunicación fluida con nuestras hijas y nuestros hijos”, comenzó explicando Lizet Romero, Doctora en Estudios Socioculturales.

Y destacó la importancia de dejar atrás las enseñanzas de una educación vertical y proponer alternativas para que los jóvenes expresen cuando algo no está yendo bien, ya sea a los padres o a una persona de confianza cercana a su círculo:

“Hay que admitir que no nos cuentan todo, o sea, y tienen derecho a su intimidad, pero sí que nos cuenten cuando algo les está haciendo daño, cuando algo no se siente bien, que acudan a nosotras, a nosotros. Pero si saben que los vamos a regañar, que les vamos a prohibir, que les vamos a quitar el celular. Claro que no nos lo van a decir. Queremos en nuestras hijas e hijos, pero como mamás y papás, ¿cómo estamos escuchándoles?, ¿cómo les estamos acompañando?”, explicó Lizet Romero, diplomada en perspectiva de género.