¿Un hombre te agarró la pierna? Este es el posible significado de esta acción

Las caricias de un hombre, al igual que otros de sus gestos, guardan diferentes significados. Algunos son bastante obvios en cuanto a su intención, pero otros son mucho más difíciles de descifrar.

PUBLICIDAD

Uno de los que entra en esta última categoría son los toques en la pierna. ¿Por qué un chico te roza esta parte? ¿Qué te intenta decir con eso? son preguntas que quizás te hagas si te pasa.

Decodificar la intencionalidad de este hecho depende de muchos factores, tales como el contexto en el que se dio y el tipo de relación que se tenga; no obstante, existe una interpretación común.

¿Qué significa cuando un hombre te toca la pierna?

De acuerdo a En pareja, la caricia de los hombres a las piernas de una mujer refleja atracción física hacia ella y suele significar que busca tener intimidad; en otras palabras, un acercamiento sexual.

Una de las partes del cuerpo de una mujer más admiradas y excitantes para los hombres son las piernas. Por eso, al tocarles esta parte a una chica, estarían midiendo hasta dónde lo deja avanzar.

Lo más probable es que solo quiera tener sexo, pero nada está escrito en piedra. También es posible que desee forjar una relación seria con ella y acariciar su pierna sea solo una manera de acercarse.

No obstante, incluso en ese caso que se dé espontáneamente, no deja de reflejar todo lo antes explicado. Por eso, se debe estar atenta cuando esta situación se presente en cualquier escena.

PUBLICIDAD

Si te atrae ese hombre y quieres un romance con él, continúa, pero dejando claros tus límites; es decir, tantea también el escenario y mantente alerta ante los signos para saber hacia dónde va.

Ten en cuenta que este tipo de roce nunca es accidental, aunque quieran hacerlo parecer de esta manera. No te entregues al momento, lo mejor será siempre ir con mucho cuidado en ese contexto.

De esta manera, evadirás sorpresas desagradables en el futuro. También es recomendable que no te ilusiones hasta que tengas claro el panorama de lo que este hombre realmente quiere.

En cualquier caso, siempre puedes preguntarle de manera directa para tomar una decisión. Ahora, si no conoces este hombre o no son cercanos (como compañeros de trabajo) el significado cambia.

En ese contexto, el hecho de que toque la pierna es acoso y no debes tolerarlo. De igual forma, aunque se conozcan y tengan química, si no te gustó que te tocara, no se lo permitas y déjale claro que no te agradó.