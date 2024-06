¿Dejaste de confiar en los hombres? 5 señales de que ese pretendiente sí es fiable, no como tu ex

Todas las mujeres hemos pasado por una gran decepción amorosa que resta nuestra seguridad y hace que dejemos de confiar en los hombres. Volver a entregar el corazón da pánico, en especial cuando empezamos a sentirnos vulnerables ante un nuevo pretendiente que viene con las mejores intenciones a conquistarnos.

PUBLICIDAD

Ahí puede aparecer cierto autosabotaje para alejarlo, como mecanismo de protección, pero es fundamental no responsabilizar a alguien de conductas que no cometió. Mereces la oportunidad de construir una nueva felicidad con otra persona, pero recuerda que estas claves no son infalibles porque cada experiencia y ser humano es distinto.

Señales de que un pretendiente es más confiable que tu ex

Es consistente con sus actos

Seguro te has topado con un hombre que no es congruente con lo que dice y lo que luego hace, porque es muy fácil construir villas y castillos con las palabras. Una persona honesta, con responsabilidad afectiva y seguro de sí mismo no va a proponerte cosas que luego no cumplirá, sino que se mantendrá fiel a sí mismo.

Tienes que ir conociendo a la persona lentamente antes de engancharte | (Freepik)

No es intermitente

Otra ‘green flag’ o buena señal de que un hombre sí es confiable es que su amor, atención, detalles y gestos prevalecen en el tiempo, contrario a otras conductas más apegadas al love bombing, o bombardeo de amor, donde te ilusionan las primeras semanas y luego se esfuman. En este caso, pasa el tiempo y se mantiene igual de interesado en ti.

Respeta tus límites

“Confío en ti si tienes claros tus límites y los mantienes. Y tienes claros mis límites, y los respetas. No hay confianza sin límites”, nos recuerda la catedrática, Brené Brown, en Telva.

Fíjate primero en los valores que posee esta persona y la compatibilidad existente | (Freepik)

Se disculpa

Sabe que no es perfecto, pero tiene la intención de cada vez ser mejor. Es por ello que tiene la capacidad de reconocer sus errores, pedir disculpas y dar la cara, en vez de desaparecerse, cuando hizo o dijo algo que te afectó.

Tratan bien a los demás

El respeto por los demás dice mucho de cómo será la relación contigo a largo plazo, cuando ya no busque impresionarte o deslumbrarte. Incluso puedes fijarte en la relación con sus padres y hermanos. Asimismo, tiene control de sus emociones, no es impulsivo y sabe lo que quiere en la vida.