¿Qué significa que un hombre te agarre de la cintura? La interpretación depende de cómo suceda

Dentro de un romance, es común que los hombres agarren a sus parejas de la cintura en diferentes escenarios. El gesto suele resultar grato para la mujer, pero no todos saben el trasfondo que tiene.

La acción de tomar a alguien por esta zona es también conocida como “abrazo de cintura”. Al igual que cualquier otro abrazo en una relación, se trata de un acto de bienvenida, afecto y protección.

Abrazar también es una demostración de cercanía entre dos personas, revela una gran intimidad y se trata de una forma de conocer mejor a otro individuo y permitirle el acceso a nuestro universo.

Sin embargo, en el caso específico de los abrazos en la cintura, tienen una connotación mucho más romántica e implican algún lazo emocional, independiente de la relación entre los involucrados.

¿Cuál es el significado de que un hombre te agarre de la cintura?

Así lo explicó el maestro en psicología David Straker. En su ciberpágina Changing Minds, el experto expuso el significado de los abrazos de cintura comunes y en todos resalta su implicación romántica.

¿Quieres saber cuáles son y qué figura cada uno? Sigue leyendo para descubrirlo.

Si te agarra de la cintura como un baile…

Uno de los escenarios en donde un hombre suele agarrar la cintura de una mujer es durante un baile. Su pareja usualmente pone sus brazos alrededor de su cuello y se mueven al son de la música.

Según el especialista, en este contexto o similares fuera de la pista, el gesto significa “simulación de abrazo íntimo, aunque sea ‘sólo baile” y “puede ser un precursor de eventos más románticos…”.

Si te agarra de la cintura de espaldas…

Otra situación frecuente es cuando un hombre se acerca a una mujer de espaldas y rodea su cintura con sus brazos tocando su cuerpo. Por lo general, suele apoyar su cabeza sobre el hombro de ella.

Mientras, la persona abrazada suele poner sus manos sobre las suyas. En estos casos, se interpreta el hecho de tomar por la cintura como muestra de “afecto relajado entre parejas con confianza”.

Si te agarra de la cintura con un solo brazo…

Un abrazo de cintura bastante común es cuando el hombre abraza la cintura de su pareja solo con un solo brazo, mientras ella tiene un brazo sobre su hombro. Se trata de un acto de larga duración.

Asimismo, suele darse entre parejas donde el galán es mucho más alto que la mujer. Según Straker, este no es “tanto un abrazo como una expresión de cercanía (y posiblemente de posesión celosa)”.

Por supuesto, si no conoces el hombre que te agarró por la cintura o no le has dado consentimiento, se trata de una situación de acoso puesto que nadie tiene el derecho de tocarte sin tu permiso.