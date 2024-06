¿Por qué un hombre te llama “mi mujer” sin ser pareja? La posible razón detrás de esto

“Amor”, “princesa”, “bebé”, “mi reina” e incluso “mi mujer” son algunos términos bastante comunes que muchos hombres en el mundo emplean para referirse de manera cariñosa a su pareja.

La mayoría de las mujeres aman ser llamadas de esta manera por sus novios o esposos. Pero, cuando alguien con quien no tienen una relación amorosa formal las llama así, la situación es confusa.

¿Por qué me llama “mi mujer” si no somos pareja ni nada? es una de las preguntas que asalta a muchas luego de escuchar a un hombre llamarlas de esta forma sin ser sus parejas sentimentales.

El cuestionamiento, por fortuna, tiene una posible respuesta de los expertos. No obstante, si te interesa tener algo más que una amistad con esta persona, probablemente no te va a gustar nada.

¿Por qué un hombre te llama “mi mujer” sin ser nada?

A través de su cuenta en TikTok, el dating coach Leonel Castellanos explicó en un video que cuando un hombre te llama “mi mujer” sin ser pareja se debe a que no quiere formalizar la relación, pero cree que tú sí quieres, por lo que usa un eufemismo para saciar tu supuesta necesidad.

“Cuando un hombre no quiere formalizar o no está listo para formalizar, ya sea por razones válidas como timing, poco tiempo de conocerse o por razones más oscuras (...), para satisfacer tu necesidad de formalizar, de ponerle título, va a utilizar un eufemismo, una palabra cercana a lo que realmente quieres tú, pero que no realmente lo defina”, señaló en su perfil, @elefectoleopi.

Según expuso Castellanos en el clip, “al quedar ambigua, se puede zafar en una situación de emergencia. Algunos ejemplos son: ‘eres el amor de mi vida’, ‘somos compañeros de vida’, ‘eres mi pareja’, ‘eres mi mujer’, ‘eres mi amorcito’… Todas esas son formas de esquivar decir ‘eres mi novia”.

“Porque si digo o te digo que seas mi novia, estoy de cierta forma formalizando un contrato verbal donde a partir del momento en que yo diga esas palabras, tengo derechos y obligaciones. La obligación de la fidelidad, de la exclusividad, de muchas cosas que implican el tener una novia, un novio con título formal público”, apuntó.

Si un hombre te llama “mi mujer” sin ser pareja es porque no quiere formalizar la relación, pero cree que tú sí | (Pexels)

El consejo del también autor de libros como El efecto Leopi para todas las mujeres es que no se conformen con ser llamadas “mi mujer” sin haber oficializado antes su relación con el galán en cuestión.

“Si tú estás buscando que tu pareja se convierta en tu novio oficial, no te quedes con el que ‘somos compañeros de vida’, no te dejes el de es que eres el amor de forever, no te quedes con nada más eres mi mujer porque eres mi mujer”, recomendó.

“Si tú de verdad quieres formalizar y que la cosa ya vaya caminando hacia algo más seguro, más comprometido, más propio en un futuro, el término que quieres que salga de su boca o que acepte cuando tú le toques el tema es: novios”, sentenció el especialista con más de 20 años de experiencia.

Por último, resumió: “Entonces, si un hombre te dice que eres su mujer, pero no son novios, solo te está tranquilizando, te está calmando para que sientas que él va en serio cuando realmente está utilizando una palabra bonita para distraerte de que no son novios”.