¿Tienes una suegra tóxica? Cinco consejos imperdibles para ‘lidiar’ con ella y tener paz

Entablar una relación sentimental con otra persona no solo se limita a la pareja, pues los padres de ambos también entran en el terreno, especialmente, cuando se desea subir el nivel de compromiso a un matrimonio o unión civil. Los suegros pueden ser grandes aliados o los peores enemigos que la vida te puede dar.

Muchas veces son los suegros los que socavan la felicidad de la pareja, porque no son capaces de limitarse, de respetar decisiones, aunado a hijo que tienen una dependencia emocional tan fuerte a sus padres que no saben cómo decir No, y hacerles frente a situaciones complicadas.

Estas son algunas señales de que tu suegra puede ser tóxica: por lo general, son mujeres que quieren controlarlo todo, les cuesta aceptar que su hijo creció y es un hombre con responsabilidades qué cumplir, hacen comentarios indebidos, ignoran por completo a las nueras, les encantan interferir en las decisiones que sus hijos y la pareja como tal toman, no dudan en manipular para victimizarse, y la nuera es culpable de todos los problemas.

La autora del libro de Amar sin sufrir, María Jesús Álava Reyes, expresó al diario español ABC que esto suele ocurrir “fundamentalmente en mujeres que son muy protectoras o muy protagonistas en la vida de sus hijos. Se sienten amenazadas por pasar a un segundo plano, un papel que les resulta muy difícil asumir y que, si no están dispuestas a aceptar, el conflicto no se hace esperar”.

Si este es tu caso, entonces te presentamos una serie de consejos imperdibles para saber lidiar con su comportamiento y que puedas respirar paz en tu hogar y tu relación.

1. Dejar de la competencia

Estar en una eterna carrera para ver quién hace más o mejor, solo agota e incrementa las situaciones de conflictos, que se dan por malos entendidos. No caer en su juego aliviará las tensiones.

2. Buscar puntos en común

Al final, son dos mujeres que aman, de forma distinta, al mismo hombre y que desean su felicidad, entonces, es necesario que se busquen cuáles son esas cosas y pensamientos que tienen en común desde el que ambas puedan trabajar por una mejor relación.

3. No hablar mal de la suegra

Es vital que se establezca el respeto y eso empieza por no hablar mal de ella, y menos delante de su hijo, pues al final es su madre y a nadie le gusta escuchar cometarios despectivos de su progenitora. El respeto empieza por una misma y eso se debe ganar y establecer.

4. Establecer prioridades

Para esto es vital la intervención del esposo, quien debe hacer entender que, a pesar de amar a sus padres, quienes son su familia de sangre, ahora la prioridad será el hogar que ha formado contigo.