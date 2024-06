La importancia de cuidar a tu niño interior para fortalecer tu relación de pareja

Las heridas de la infancia, esas cicatrices emocionales que llevamos con nosotros desde los primeros años de vida, tienen un impacto profundo y duradero en nuestras relaciones adultas. Estas experiencias tempranas pueden moldear nuestras percepciones, comportamientos y reacciones, influyendo significativamente en la dinámica con nuestras parejas.

Sanar estas heridas es crucial, ya que permite romper patrones negativos y construir vínculos más saludables y satisfactorios. Reconocer y abordar estos traumas no solo mejora la relación con uno mismo, sino que también fortalece la conexión y la intimidad en nuestras relaciones amorosas, creando un espacio más seguro y amoroso para ambos.

Pareja Las heridas de la infancia son esas cicatrices emocionales que llevamos con nosotros desde los primeros años de vida (Freepik)

“Cuando hablamos de sanar y cuidar a nuestro niño interior nos referimos a considerar que dentro de nosotros existe una parte que es la conciencia adulta y otra que es la conciencia infantil, que es a lo que también llamamos nuestro ‘niño interior’”, explicó Ana Paola Ramos Uriarte, psicoterapeuta, speaker y cofundadora del Instituto Artesánate® en entrevista con Nueva Mujer.

“Esta abarca la etapa de desarrollo de cuando éramos pequeños, incluso desde el vientre de nuestra madre y toda la experiencia que tuvimos de infancia. Durante esta etapa, tenemos necesidades físicas y fisiológicas, pero también emocionales, de sentirnos aceptados, amados, en confianza, impulsados, protegidos, bienvenidos, y parte de una comunidad”.

De acuerdo con la especialista, si todas estas necesidades se cubrieron por completo, no se genera una herida en la psique del niño; pero si no, entonces quedan vacíos emocionales que se traducen en carencias en la vida adulta. “Al tener estas carencias y vacíos en la vida, inconscientemente proyectamos en la pareja que nos cubra esos vacíos y de ahí se deriva un problema”, sentenció.

La influencia de las heridas emocionales en la dinámica de pareja

Pareja Caer en patrones perjudiciales conlleva a una sensación de inseguridad o falta de valía. (Freepik)

Los comportamientos de una persona con estas heridas que se reflejan en la relación de pareja incluyen la protesta, tanto de manera explícita a través de reclamos y quejas, como de manera pasiva mediante el silencio y la indiferencia.

“Estas acciones revelan la falta de sanación de heridas emocionales, lo que conduce a la desconexión y a sentirnos insuficientes”, señaló Ramos y agregó que a menudo, se proyectan en la pareja expectativas de satisfacción de necesidades, similar a la relación entre padres e hijos. “Cuando uno no es autosuficiente y depende de la pareja para cubrir sus necesidades, la dinámica se asemeja más a una relación parental que a una relación de pareja saludable”.

Una persona que comienza una relación sin haber sanado sus heridas emocionales enfrenta varios desafíos significativos. En primer lugar, es probable que traiga consigo patrones de comportamiento y creencias negativas arraigadas en experiencias pasadas no resueltas. Esto puede manifestarse en la forma en que se relaciona con su pareja, como la tendencia a buscar validación externa para su autoestima o la incapacidad para establecer límites saludables.

Pareja El primer problema que se enfrenta es la inseguridad y el miedo porque cree que va a ser rechazado (Freepik)

“El primer problema que se enfrenta es la inseguridad y el miedo porque cree que va a ser rechazado. Hay una baja autoestima y de ahí un acercamiento hacia la búsqueda de pareja desde un lugar de desconfianza y de defensa. Está proyectando en el otro que posiblemente la va a lastimar, además de creer que no merece ser elegido”, destacó la especialista.

El nivel de satisfacción y los conflictos en una relación pueden reflejar nuestro estado emocional interno. Reconocer esto es el primer paso para abordar las heridas emocionales arraigadas desde la infancia. Cambiar la percepción de los problemas como desafíos para el crecimiento personal es fundamental. En este sentido, Ramos señaló que la terapia puede ser una herramienta valiosa para este proceso, proporcionando un espacio seguro para explorar nuestras emociones y fortalecer la conexión con el otro.

La comunicación como pilar que fortalece la relación

Pareja Sanar estas heridas es crucial, ya que permite romper patrones negativos y construir vínculos más saludables y satisfactorios (Freepik)

Cuando hay heridas de la infancia presentes en una relación de pareja, la comunicación se convierte en un pilar fundamental para sanar y fortalecer la relación. Es a través del diálogo abierto y sincero que las parejas pueden comprender mejor las necesidades, temores y preocupaciones de cada uno.

“La comunicación es fundamental; sin embargo, no puede ser asertiva si no hay intimidad, y si falta esto es porque hay problemas de amor propio y de heridas de la infancia. Si una persona está herida, no puede abrirse a la vulnerabilidad porque se está autoprotegiendo”.

El camino hacia una comunicación saludable en una relación afectada por heridas de la infancia implica no solo hablar, sino también escuchar con empatía y comprensión, creando un espacio seguro para ambas partes.