Alicia Santamans: la importancia de la empatía y las redes de apoyo para las mujeres en el espacio laboral

Afortunadamente, hoy en día podemos hablar de que cada vez son más las mujeres desempeñando roles de liderazgo, y aunque el camino por recorrer todavía es largo, son los testimonios de las líderes que hoy inspiran a otras a perseguir sus sueños, seguir desarrollándose profesionalmente.

La lista es inmensa, y dentro de ella, está Alicia Santamans, Vicepresidenta Senior y Directora Financiera de PepsiCo México, quien platicó con Nueva Mujer sobre lo valiosa que es la empatía y las redes de apoyo en el entorno laboral para las mujeres que son madres, dejándonos una poderosa lección de superación e inspiración.

Actualmente, PepsiCo está trabajando en crear espacios dignos, como salas de lactancia, que planean expandirse en otros centros de distribución en un 30% impulsando una plataforma que sirve como red de apoyo a las madres trabajadoras que cuenta con 300 integrantes, sumado a diversos programas de desarrollo.

Fue Alicia Santamans quien explicó la importancia de crear espacios dignos que conjunten la maternidad con el trabajo, revelando que no solo es beneficioso para las mamás, también para la empresa, invitando a otros grandes líderes a sumarse a esta iniciativa que se preocupa por el equilibrio.

Esto no es todo, pues estas implementaciones en el espacio laboral han permitido notar un cambio en las madres trabajadoras también en los objetivos de la empresa, dejando todavía mejores rendimientos que en aquellos que no gozan de las mismas iniciativas.

En el equipo de Santamans, hay un 60% de mujeres y en el Excom el 40%, para el próximo año, el objetivo es aumentar a un 50% de niveles gerenciales para arriba, refrendando su compromiso por reincorporar a las mamás al entorno laboral.

Pero más allá de lo laboral, Alicia Santamans es madre de dos adolescentes de 17 y 14 años, que demuestra que adquirir un puesto de liderazgo no está peleado con la maternidad, revelando como logra un balance entre ambas facetas.

“Primero priorizar mi bienestar por encima de todo, si yo no estoy bien y no me cuido a mí misma, pues claramente el resto no voy a poder darles lo mejor de mí. Priorizar mis actividades, Organizar muy bien mi agenda. ‘¿Qué tiempo le dedico a cada uno?’ Y saber que tengo que dedicar tiempo tanto al trabajo, como a casa, como a mis hijos. Intento dar, mucha calidad, más que cantidad”.

El secreto de encontrar un balance entre la maternidad y lo laboral radica también en la empatía que se conecta directamente con las redes de apoyo, y es que la propia Santamans, asegura que esta es uno de los factores determinantes:

Pero para poder encontrar este equilibrio, Santamans se ha encontrado con diversos retos, entre ellos el sentimiento de la culpa, mismo del que invita a las mujeres a hacer a un lado y dejar de pensar en la perfección:

“Uno de los retos más grandes con el que me he encontrado y no solamente a mí, sino del resto de mamás, es la culpa. Es un sentimiento que nos hace muchísimo daño porque nos sentimos culpables de qué, o bien, no pasamos suficientemente tiempo con los niños y que no somos las mamás perfectas que queremos ser o la culpa de que estás descuidando, el trabajo”.