Si tu pareja tiene estas conductas es porque te está manipulando: identifícalo y pon un alto

A veces dejamos pasar las ‘red flags’ por alto, pero de esta manera puedes aprender a identificar conductas con las que tu pareja te está manipulando y quizás ni te habías dado cuenta. Ya sea por descuido, por normalizar las cosas o por omisión propia para no perder a la persona amada, recuerda que ninguna de estas son excusas válidas para dejar que abusen de ti.

PUBLICIDAD

Bajo ningún contexto la manipulación debe ser permitido en la relación ya que produce angustia, estrés, ansiedad, además que refleja falta de empatía y consideración de parte de quien presuntamente te ama y respeta tu libertad, límites y necesidades.

Las personas manipuladoras también son egoístas y tienen baja tolerancia a la frustración | (Freepik)

Conductas que indican que tu pareja te está manipulando

De acuerdo con Cuídate Plus, una de las principales armas que utilizan estas personas es sacar en cara todo lo que hacen por ti, incluyendo esfuerzos y sacrificios que al inicio parecieron desinteresados.

De igual manera entra en esta categoría cuando te recuerda algún mal momento suyo para hacerse la víctima y así no hacerse cargo de su responsabilidad o bien, forzarte a hacer cosas que ellos desean. Por ejemplo, que dejes de hablar con alguien que le produce celos porque en el pasado sufrieron una infidelidad.

Si sientes que debes siempre acoplarte a lo que él quiere y necesita, probablemente te esté manipulando | (Freepik)

Una de las grandes conductas que indican que tu pareja te está manipulando es que te hace cargo de sus emociones, algo que es injusto y además insano, porque no podemos regularnos a través de los demás. Esta es una responsabilidad individual que demuestra inteligencia emocional.

Se manifiesta en frases como “me he enfadado por algo que has hecho tú” y no logra calmarse o buscar la reconciliación contigo hasta que des el brazo a torcer. De hecho, podría decirse que eres tú la que siempre cede y se acopla a sus lineamientos, necesidades, expectativas y deseos, sin que esto sea recíproco.