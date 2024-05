El primer paso es no callarse: así se puede combatir la violencia de género

No solo son golpes, son palabras. Son esas ‘pequeñas’ acciones, los focos rojos y los indicadores de violencia, el Instituto Politécnico Nacional, a través del ‘Violentómetro’ dividido en tres escalas, indica que comienza con una broma hiriente y termina en el punto más terrible, el feminicidio.

PUBLICIDAD

Saber reconocer estos indicios es un paso para salir del abuso, para esto la información y capacitación es crucial. La violencia de género no distingue entre clases sociales, ni mucho menos de fronteras. Una verdadera historia de amor, no hiere, no insulta, no duele y no lastima.

Violencia de género Freepik (Freepik)

Nueva Mujer platicó con la Head de Responsabilidad Social de Avon, Ingrid Espinosa, quien desglosó el último estudio realizado por la marca, en el que, 2735 mujeres fueron encuestadas en Argentina, Ecuador, Colombia y México para conocer su testimonio. En caso de nuestro país se dio en colaboración con la fundación Casa Gaviota.

“Lo que nosotros buscamos a través de esto, es informar, capacitar, y sobre todo, irnos a la parte de decirle a una mujer que atraviesa una situación de violencia, que hay una salida”, comentó Ingrid Espinosa respecto a la labor de Avon para apoyar a las mujeres en este proceso.

La dificultad está en sacar a la mujer que vive esta situación del ‘ciclo de violencia’ que vive, de esta forma: elaboración de la tensión, explosión de la violencia o agresión y posteriormente la ‘luna de miel’ que es cuando la mujer perdona estas conductas con frases de su pareja como:

“Perdóname, todo está bien… y lo voy a volver a seguir haciendo”.

Violencia de género Freepik

De esta forma, analizan y se enfocan en la ‘Ruta Crítica’, que es todo el proceso que lleva a una mujer a tomar la decisión de salir de un entorno de violencia hasta que por fin pueda denunciar, pues tan solo el 11% de mujeres que atravesaron por esta situación pidieron ayuda, ¿qué factores influyen para que pocas de ellas se atrevan a hacerlo?

“La vergüenza es la barrera más mencionada por el 43% de las encuestadas”, mencionó.

Ingrid Espinosa refrendó la importancia de alzar la voz, a pesar de lo trillado que pudiera parecer, es sumamente importante, pues representa una forma para una mujer de reconocer que está viviendo una situación que la incómoda y detenerla en ese momento

“No me gusta esto y esto es lo que tienes que nombrar como violencia”.

Abuso en la pareja Freepik

Tipos de violencia

Como se dijo anteriormente, no solo son golpes, es un iceberg que va desde la violencia física, sexual, psicológica y simbólica y hasta digital, misma que ya desencadenó la Ley Olimpia, misma que sanciona las acciones que violen la intimidad de una mujer en la red. Incluso la pérdida de la propia esencia es un factor determinante.

PUBLICIDAD

Una red de apoyo es indispensable, generar este espacio donde la mujer se sienta segura de contar su experiencia, sin ser juzgada y donde fomenten la búsqueda de ayuda profesional. El acompañamiento correcto es la base.

Hablar de violencia de género nunca es fácil, pero si no lo hacemos, entonces ¿cómo podremos aprender a combatir este mal?, un mal que ha llevado a mujeres a vivir los finales más injustos y trágicos, a experimentar infiernos y tener miedo, es momento de cambiar las estadísticas, que al día de hoy presentan números preocupantes. El primer paso es reconocer y alzar la voz, porque aunque no lo parezca, si hay una salida y si hay una luz al final del túnel.

Alzar la voz es el primer paso Freepik

Factores que inhiben una denuncia

Además de la vergüenza, que fue mencionado por casi la mitad de las encuestadas, el estudio encontró que hay otros factores por los que las mujeres deciden no denunciar, entre ellos 7 de cada 10 mujeres, no lo hace por tener personas a su cargo, mismo hecho que también desencadena amenazas siendo un 41% de ellas las que temen a las consecuencias que desencadenaría alzar la voz, por temor a que su hogar, seres queridos y hasta pertenencias se vean dañadas de alguna manera.

También la dependencia económica y el lazo que existe entre el ‘victimario’ y la ‘víctima’ y el miedo a que no les crean, en el caso de las mujeres que son madres, el temor a no tener una cuota alimentaria para sus hijos y hasta la manipulación.

Parece sencillo cuando se lee, lo cierto es que es un trayecto que lleva más tiempo y que requiere apoyo y sensibilización no solo del núcleo en el que vive, también de las autoridades competentes, pues, el 52% de las encuestadas que denunció, consideró que el trato que tuvo no fue adecuado y un tercio de ellas no sabe todavía a dónde acudir, es por ello que a través de sus folletos, Avon enmarca el apoyo que ofrece la Red Nacional de Refugios y el 911.