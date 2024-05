Una de las mayores incógnitas para las mujeres es qué piensa un hombre cuando le dejas de insistir, ya que tendemos a pensar que nos olvidan fácilmente. Y aunque a ciencia cierta solo lo puede confirmar la otra persona, los expertos en conducta humana nos dan luces sobre la reacción que ellos tienen cuando nos elegimos a nosotras mismas.

Después de estar presentes incondicionalmente, rogar y suplicar, llega un momento donde hacemos prevalecer el amor propio y es donde muchos se arrepienten porque en la distancia y el silencio, reconocen a la gran mujer que tenían al lado.

Un hombre podría ir detrás de ti tras mostrarte distante | (Freepik)

¿Qué piensa un hombre cuando una mujer le deja de insistir?

De acuerdo con Psicología Online, una de las actitudes más frecuentes es sentir miedo porque sabe que te está perdiendo, lo que motiva a que ahora él sea el que te busque más.

“Quizás hasta el momento te había valorado como alguien que “siempre está”, “accesible”, y que no necesitaba mucho esfuerzo para tenerte cerca. Esto puede haber provocado que se acomode en un rol más pasivo, y hasta que ve que dejas de insistir no se pone las pilas”, describen.

Aléjate aunque sea doloroso, pero es lo mejor por tu salud emocional | (Freepik)

No obstante, hay otros que manifestarán su desinterés de manera más pronunciada. Creéle a un hombre cuando no te busque, porque si te ignora, es indiferente y no le importa tu distancia, realmente no es la persona para ti. Hay quienes asumen actitudes de esta clase incluso teniendo sentimientos hacia a ti porque no los saben manejar o se sintieron infravalorados u ofendidos por sentirse rechazado por ti.

“Puede que el hecho de que no le buscas haya dañado algo en su interior y le afecta a la autoestima. Eso suele suceder en aquellas personas que, por timidez o más introversión, les cuesta un poquito más establecer relación con alguien”, explicaron.