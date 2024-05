5 etapas en una relación que toda mujer debería saltarse: te ahorrará mucho dolor

Aunque no hay recetas mágicas para que una pareja perdure y sea exitosa, sí existen diferentes etapas en una relación amorosa que conviene mejor saltarse por mantener el bienestar integral.

Tales fases no son más que banderas rojas de un hombre tóxico al que no tienes que abrirle la puerta de tu corazón. Al contrario, debes cerrársela para evitarte un dolor y problemas innecesarios.

5 etapas que son preferibles saltarse en una relación amorosa

Por eso, a continuación, te presentamos cinco de las etapas que te debes saltar cuando estás en una relación amorosa por tu bien físico, mental y emocional a largo plazo, de acuerdo a Nosotras.

Sáltate la etapa de educarlo en cómo tratarte bien

Si un hombre no sabe cómo tratarte bien, quiere decir que no tiene ni el requisito elemental para una buena relación. Nada vale la pena soportar maltratos, humillaciones, peleas diarias o apatía.

Sáltate la etapa de intentar salvarlo de sí mismo

Muchas mujeres quieren salvar a sus parejas de sus malos hábitos y decisiones, pero eso no es su responsabilidad y eventualmente termina dañando su salud. La decisión de cambiar es solo de él.

Sáltate la etapa de aceptar el nunca recibir presentes

Los presentes, por más sencillos que sean, son importantes en una relación porque demuestran afecto y hacen sentir amado y valorado a quien los recibe. No te conformes con no recibir detalles.

Ninguna mujer debe consentir el no recibir nunca detalles de su pareja | (Keira Burton/Pexels)

Sáltate la etapa de cambiar por gustarle

Cuando queremos conquistar a alguien, nos esforzamos en mostrar nuestra mejor versión. Pero nunca debes dejar de hacer lo que amas o callar tus pensamientos solo por gustar. Te hará infeliz.

Sáltate la etapa de tolerar que no cambie cosas que sabe que te lastiman

En una relación siempre habrá cosas que no te gusten o hieran de tu pareja y viceversa. Cuando eso suceda, debes hablar con él para que estas cosas no vuelvan a pasar y el vínculo no se dañe.

Sin embargo, si incluso después de haberlo hablado vuelve a cometer las acciones que te lastiman, es evidente que no le importa lo que sientes. No lo dudes y dile adiós porque no serán felices juntos.