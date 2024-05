Si quieres hallar el amor, sigue estos secretos que reveló una experta en citas

Muchas veces ya se ha cerrado un ciclo amoroso y se está lista para iniciar una nueva vida al lado de otra persona, pero sencillamente no llega alguien que llene las expectativas o, peor aún, se topa una y otra vez con personas con las mismas cualidades de las que se ha huido, es por esto que la matchmaker, Marien Ferré, compartió algunas recomendaciones.

En una entrevista en el podcast de Marco Antonio Regil, dio consejos importantes, que no solo sirven para hallar el amor, sino también conectar con otras personas y hacer grandes amigos, colegas y ampliar el círculo social.

Ella sostiene que hay un impulso inconsciente de la sociedad de empujar a los demás a estar en pareja, creando una fuerte presión, que muchas veces termina jugando en contra al momento de escoger a alguien con quien compartir la vida. Lo primordial para ella es aceptar que está bien estar soltera, y que si no se sabe qué hacer, pues también está bien.

Pero, acotó: “Nosotros estamos cambiando, el mundo está cambiando, y la manera de relacionarnos también está cambiando”, por eso es importante conocer muy bien, identificar qué se quiere, para cuándo y cómo. Que mientras se está en la soltería que te preguntes “qué tanto estás trabajando y conociéndote como para poner una oferta valiosa afuera”.

También acotó que todo lo que deseas en una persona lo reconocerás es por la experiencia que se ha generado, qué tomas de las experiencias para hacer una lista, que se debe ir llenando, y ¿cómo se llena?, pues estando abierta a ver más allá, a generar nuevas experiencias, y sin ir perfilada a encontrar un tipo de persona específica, sino dispuesta primeramente a generar un vínculo de cualquier tipo.

Entonces, Marién aconsejó que hay evitar elegir desde la necesidad y preguntarse antes : “¿Por qué hacemos equipo?, ¿para qué hacemos equipo?, ¿qué nos hace falta?, ¿qué tanto estás trabajando en ti para no estar buscando desde la necesidad?

Ferré sostuvo que escoger desde la urgencia impide elegir con cuidado, y que, además, tiene el efecto contario: “La necesidad se huele, entonces, repele. ¿Por qué esta persona me quiere dar todo si no sabe quién soy?” Que como soltera en busca del amor hay que plantearse otras incógnitas como: ¿quiero?, ¿me completa?, ¿deseo?, ¿estoy dispuesta a...?, ya que desde aquí se puede elegir desde el gusto de compartir y no de la necesidad, ya que las expectativas son diferentes.

También acotó que es vital que no te traiciones, pues que no estés en un espacio o un lugar pasando por encima de tus valores o esencia que atenten contra tu bien, y sobre todo, entender que es necesario experimentar para poder saber qué hay, ya que “uno se asocia a alguien para que esa persona saque lo mejor de uno, entonces ¿para qué quiero una pareja?”.

Y, por supuesto, hay que ser genuina, averiguar lo que te interesa y lo que te importa; permanece siempre abierta a las posibilidades, porque “si se va a una cita con una idea muy exclusiva, especifica te vas decepcionar. Si vas dispuesta a aprender, a recibir, a conocer, a pasarla bien, sin ninguna expectativa, es va ser una experiencia enriquecedora”.