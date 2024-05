¿Tu pareja te llama por un apodo? El sobrenombe que te dice revela si te ama o no te ama

Una de las formas más comunes de demostrarse afecto entre pareja es referirse al otro con apodos tiernos en lugar de su nombre de pila. “Amor”, “bebé” y “mi vida” son algunos de los más usados.

No obstante, algo que no todos parecen entender es que el sobrenombre que usa tu otra mitad contigo revela mucho sobre sus sentimientos. ¿Quieres saber qué significa el cómo te llama? Sigue leyendo.

El verdadero significado del apodo que tu pareja te tiene

De acuerdo a Soy Carmín, el investigador del Departamento de Psicología de la Universidad Iberoamericana Óscar Galicia explicó que cuando una persona llamar a su pareja con un sobrenombre demuestra que esta es especial y se diferencia del resto de seres en su mundo.

El sencillo gesto ayuda a fomentar la cercanía, concordia y una réplica positiva en el vínculo amoroso. Además, de esta forma, el amado deja de llamarse por su nombre y pasa a ser único.

“Al hacer esto, las parejas cambian el significado de lo que eres en términos de una relación, es decir, dejas de ser esa persona que todo mundo conoce para ser alguien más para mí”, apuntó el experto, según el medio antes citado.

Pero algunos apodos, aun cuando suenan cariñosos, pueden ser nocivos. Por ejemplo, motes como “gorda” o “vieja” tienen un “trasfondo negativo” en quien los expresa, de acuerdo al especialista.

“Con estos apodos se recalcan constantemente los errores y defectos de la otra persona. En este tipo de relaciones el amor pasa a segundo término y predomina la posesión, autoridad, dominio y violencia”, aseguró Galicia.

“Si tu pareja se refiere así de ti, dile que no te gusta que te hable de esa forma, que prefieres que te diga algún apodo que sí sea con cariño. A veces en las relaciones de pareja no nos damos cuenta que las personas que más nos aman, son las que más nos pueden lastimar”, enfatizó.

¿Qué pasa si mi pareja no es fan de los sobrenombres?

Ahora, si a tu pareja no le gusta usar a apodos ni que lo llames con un sobrenombre no quiere decir que no te quiera o no seas especial para él, sino algo mucho más complejo que se debe entender.

“A algunas personas, sobre todo a los hombres, no les gusta decir apodos amorosos. Esto no tiene nada que ver con el hecho de que no te amen, simplemente que les cuesta trabajo expresar y aceptar sus emociones”, dijo el especialista en manejo de emociones, como recogió Soy Carmín.

Los apodos también puede ser una táctica

Asimismo, los apodos también pueden ser una especie de estrategia. Y es que llamar “preciosa” o “mi cielo” puede ser de ayuda para las personas que son distraídas; en especial, al inicio de un idilio para evitar meter la pata cambiándole el nombre y generar conflictos en la pareja.

En conclusión, un apodo en una relación puede representar muchas cosas. Por eso, es importante que te guste el que tu pareja usa contigo. Por el contrario, si te afrenta, entonces deben conversarlo.