Gaby Pérez Islas ¿Qué pasa cuando el amor muere?

¿El amor tiene fecha de caducidad? Son tantas las canciones de amor, las películas y la forma en que distintas producciones e industrias nos han ofrecido una perspectiva poco real del amor, tanto que se ha evitado un tema que parece tabú, ¿qué se hace cuando el amor está enfermo o incluso cuando este termina muriendo?

“Las cosas vivas se mueren, las relaciones pasan por etapas y que si no te aplicas estás frente a la posible muerte del amor”.

Y es la propia Gaby Pérez Islas, tanatóloga profesional, quien se atrevió a hablar de aquello que tanto se ha postergado, y explica como el amor es un ente vivo que también debe cuidarse, procurarse, mantenerse y no dar por hecho, o bien, este puede morir.

“Las cosas valen la pena porque se acaban las vacaciones, Las atesoras porque se van a acabar. La vida es valiosísima porque se acaba. Y el amor a veces, como creemos que el amor ahí va a estar, siempre le quitamos el valor, y es importante porque se puede morir, por eso hay que cuidarlo”.

A su vez, reflexiona sobre el camino que enfrentamos tras la muerte del amor y los procesos de duelo que se viven, después de todo es una pérdida y nadie mejor que una profesional en tanatología para explicar que, en efecto, se vive una pérdida, pero no, nuestra vida no se acaba.

La autora hace distintos ejercicios, en los que incluso pone a pensar a su público a través de una playlist que puede ser escuchada mientras se lee el libro donde te darás cuenta cuál es el verdadero amor y cuál no.

“Hay un poco de canciones co-dependientes también, justo para que te des cuenta de que esas canciones son padrísimas para cantar. Son el mejor karaoke que pueda haber, pero es una pésima filosofía de vida para vivirla”.

‘La Muerte del Amor’ es el libro para aquellos que han enfrentado situaciones complicadas en temas de relaciones, y nos abre un panorama reflexivo sobre los errores que solemos cometer, porque el amor no muere solo, conlleva una serie de factores que terminan por quebrantar el vínculo.

“La muerte del amor invita a todos los lectores a que hagan un test al principio del libro para saber si su relación está viva, está moribunda o ya murió y es un cadáver”. — Explicó Gaby Pérez Islas.

De esta forma, podremos adentrarnos en un proceso de autoconocimiento y autorreflexión donde en cada página, la tanatóloga con más de 300 mil seguidores en su cuenta de Instagram, desmenuza a través de testimonios reales y el suyo, haciendo el test que viene en su libro, como el amor puede irse transformando y si no es debidamente cuidado, puede llegar a morir, como cualquier otro ser vivo.

“En estos 33 años de matrimonio hemos tenido periodos de mucho enamoramiento, periodos el enamoramiento baja, pero el amor ahí estado y las ganas de querer y de seguir juntos y de un proyecto común. Entonces yo te puedo decir que a mi matrimonio. Este libro le sumó una gran cantidad de ilusión, de proyecto, de ganas. Tuvimos esas conversaciones incómodas que a veces evadimos tener, pero que son tan fértiles”. — Reveló Gaby Pérez Islas.

Entre sus enfoques se encuentra, una perspectiva real de lo que es el amor, los problemas de pareja, el sexo, los hijos, el dinero, la importancia de no caer en la rutina y las formas de superar un duelo si inevitablemente tu relación terminó.

A su vez, reveló para quién está dirigido su libro y su forma en la que terminó documentándose, escuchando música, viendo películas, analizando las diferentes formas de ver el amor de sus pacientes y el exterior mismo.

“Busqué de todo y de todas las edades, porque este libro tiene una misión de llegar mucho a los jóvenes. Este es un libro, no para parejas casadas ni para matrimonios. Es un libro para noviazgos. Es un libro para quien no tiene pareja y quiere tener una. Es un libro para los matrimonios o los que viven juntos, que no saben para donde llevar la relación y van dejando que la relación los arrastre a donde ella quiera ir y no al proyecto que tenemos y es para todo tipo de parejas. O sea, está increíble porque tuve todo este background, me llené de amor”.

Pero ¿Qué es el amor para una tanatóloga? Ella lo define como la razón por la que podemos decir que vivimos una vida plena, un motor para los humanos.

“Yo creo que el amor es una gasolina. La vida no es un acta de nacimiento y un acta de defunción es todo lo que pasa en medio de estos dos documentos. Y el amor es lo que hace significativa la experiencia de la vida. Si amaste, si te amaron en alguna de las eh, versiones o fases del amor, fue una vida que valió la pena de ser vivida”. — Explicó Gaby Pérez Islas.

Y destaca aquello que no representa lo que es el amor mencionando: “Si el amor no es libre, no es amor” y ante esto, explica que, para hacer que una relación funcione hay que tener voluntad, no se trata de dejarlo solo hacia un lado de la balanza:

“Hay que querer, querer. No, no nada más ser la princesa que espera merecerlo todo o el rey que todo quiere, sino de verdad ponerle voluntad. Para que llegue la persona indicada tienes que ser la persona indicada; porque estar en pareja no es una cuestión de ‘tengo necesidades que quiero que sean cubiertas’.” y añade: “Hay tantas facetas de nuestra pareja que ya no estamos viendo, que no sabemos qué desea, con qué sueña, que a qué le teme y eso va acabando el amor”. — Puntualizó Gaby Pérez Islas.

La tanatóloga reflexionó sobre la importancia de tener una buena autoestima y sobre todo, tener consciencia de que si una persona se va de nuestra vida, esta no se acaba y mucho menos se va con la partida de esa persona, siempre hay esperanza y una nueva forma de renacer, reinventarte y seguir brillando.

“La autoestima es fundamental para que tú sepas quién eres, qué mereces y no te conformes con menos. Esa es la invitación a todo el mundo, hombres y mujeres, que sepan quiénes son, qué merecen y no se conformen con menos. Tienes que estar seguro de que si la otra persona se va, no te desgarra”.

Ante esta explicación, Gaby Pérez, deja una bonita metáfora que se ve a través de su libro explicando lo que significa su portada:

“El colibrí debe de parecerse mucho al amor, porque el colibrí es libre. El alma que viene de a decirnos que está bien es como este mensajero de un alma, es, es alegre, es ligero, está en movimiento. Tú no puedes tener un colibrí en una jaula nunca”, comienza Gaby Pérez y continúa “Entonces el colibrí, es este símbolo de amor, pero está tratando de sacar néctar de algo que ya no lo tiene, que ya está marchito. Pero si volteas el libro te vas a dar cuenta de que al final esa flor ya está, ya está fresca otra vez”. — De esta forma, su autora ofrece la esperanza de que la vida sigue y estarás bien después de afrontar este duelo.

Por otro lado, destaca los tormentos de una relación tóxica, violenta, llena de inseguridades, tanto que deja a la mano en su libro el ‘Violentómetro’, terminando así con el camino de reflexión y esperanza al que lleva a su lector.