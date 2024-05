Fran Solís expone las ‘verdades incómodas’ de la maternidad

¿Cuántas veces no escuchaste las frases? “Ser madre es el sueño de toda mujer”, “Es una de las mejores etapas de su vida” o “Es la profesión más importante de todas”, el cliché de la madre ideal termina hoy con Fran Solís, la influencer de origen chileno que expone las verdades más divertidas y crudas de la maternidad sin miedo ni tapujos.

“Sentí que las mamás necesitaban que les dijéramos, ‘nos pasa a todas, no eres rara, no eres anormal, no estás mal, no eres una mala mamá’. Faltaba eso porque hay mucha información, mucha perfección y mucho romanticismo de la maternidad”.

Ojeras, cansando, agotamiento y estrés, la constante lucha por ser una madre perfecta, nadie la ha hablado, al menos no hasta ahora, que Fran Solís, le dio vida a un nuevo concepto de la maternidad que expone su lado más real a través de un libro que te hará sentir identificada y además promete sacarte una sonrisa.

En 190 páginas de escritura y lindas ilustraciones hechas por su esposo, Solís expone la verdad sobre lo que significa ser madre, sin exaltaciones, sin búsqueda de perfección, sin las ideas románticas que, por mucho tiempo, la sociedad le ha vendido a las mujeres y que ha terminado por agotarlas, sin encontrar un espacio donde desahogar su sentir.

Una Mamá Real Cortesía (Cortesía)

“Muchas mamás me dijeron: ‘me sentí demasiado como acompañada, como menos el bicho raro’. Eso era lo que yo quería hacer con el libro. En el fondo, ‘Una mamá real’, es como, no te estoy enseñando nada, soy como una amiga con quien te estás tomando un café”.

Lo mejor de todo es que su escritura y las narraciones que encontrarás en ella, son tan digeribles que sentirás que tuviste una conversación con una amiga cercana, ese hombro que necesitas, ese apoyo que tanto habías buscado y borra por completo las dudas sobre si estás por el camino indicado a ser una buena madre.

“Una buena madre son todas las mamás que se preocupan de sus niños, que no son negligentes, que no los maltratan, que no dejan de lado las necesidades básicas que tienen, como alimentación, salud, educación y todo eso, que además le entregan cariño, protección y hacen su mejor esfuerzo en el fondo por estar lo más presente que pueden, por entregarles herramientas a ellos”.

A su vez, Fran Solís, habla sin tapujos sobre las ideas romantizadas que se ha hecho sobre la maternidad y lanza un contundente mensaje que muchas necesitan escuchar, y es que, estos clichés son los que han agotado muchas madres allá afuera y coloca la ayuda del padre como un papel fundamental.

“La idea de que el hombre trabaja y la mujer hace todo lo otro, se acomoda, está bien, pero no debería ser así. Él debería tener un rol activo y ser una ayuda” y añade: “Las mamás no somos superheroínas, esa romantización de que siempre vas a ser la mejor. A veces no somos las mejores, a veces queremos llorar, a veces como que queremos gritar”.

Fran Solís Cortesía (Cortesía)

Pocas influencers como la chilena, creadora de ‘Amarillo y Rosa’ un proyecto que comenzó siendo una tienda de regalos para niños, que se transformó en un grupo, en el que, día a día, mujeres comparten su experiencia con la maternidad, consejos, tips y otras anécdotas, a través de grupos WhatsApp.

“Tenemos un chat de WhatsApp con puras mujeres que ha sido muy ‘power’ y me he dado cuenta de que tienen muy poca red de apoyo, están muy solas, crían solas, no tienen familia donde viven, entonces también es importante no exigirse tanto. Si no te pudiste ir a teñir el pelo los primeros tres meses. No, no eres la peor. Es de a poco, dándote el tiempo porque tú estás aprendiendo todo”.

En su cuenta, la influencer promueve un discurso en el que las madres podrán externar sus dudas, sus vivencias y hasta sus quejas, un entorno donde la perfección no impera y es el aquí y ahora lo que importa, porque al final, las mamás están haciendo lo mejor que pueden, todo esto fomentando y creando una red de apoyo.

“Mi cuenta es muy de desahogo, de poco romanticismo, de poca perfección, de pocos pasos para hacer algo. Mis seguidoras también son así. Desde un principio todo ha sido como de no juzgar, no criticar. Son muy apoyadoras entre ellas, es increíble”.

De esta forma, Fran Solís, ha destacado en sus redes sociales, por mostrar ese lado que pocos se han atrevido, enseñando que la maternidad es amor, más no perfección y mucho menos negligencia.

“La maternidad ha sido un desafío en mi vida, pero también ha sido como de las mejores decisiones que he tomado, yo encuentro que es muy difícil, una responsabilidad gigantesca, pero adoro a mis niñitas y como me cambiaron la vida. Ha sido un desafío demasiado lindo. Tiene sus partes oscuras, pero al final del día es de una de las razones que me hace sonreír y estar contenta”.

Fran Solís Cortesía (Cortesía)

Por último, la también periodista de 42 años, deja un poderoso consejo para aquellas mujeres que todavía no son madres, pero esperan serlo en un futuro:

“Es muy importante para las que van a ser mamás no sobrecargarse de información. Paso dos, saber que tu vida va a cambiar full, pero que siempre se puede buscar apoyo y herramientas”.

La maternidad es un cambio, pero eso no significa que no puedas retomar de poco lo que te gustaba, es una reflexión que Fran Solís ha buscado compartir: