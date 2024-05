Elvira Liceaga redefine el concepto de ‘sororidad’ en ‘Las Vigilantes’

Elvira Liceaga nos presenta en ‘Las Vigilantes’ a Julia, Catalina y Silvia, tres historias que aparentemente son distintas hasta que terminan conectándose no solo entre ellas sino con su propio lector que podrá ver el reflejo de los problemas cotidianos y los demonios internos dentro de ellas, demostrando que la unión entre mujeres es más valiosa de lo que pensamos.

“Empecé escribiendo escenas aparentemente inconexas, pero después me di cuenta de que tenía frente a mí a Julia, una joven que terminó sus estudios y regresa a vivir a México, a Catalina, una terapeuta ahora jubilada que vive con el dolor de una hija fallecida, y a Silvia, una mujer que ha tenido que hacer de madre con sus hermanos, que está embarazada y no quiere quedarse con su bebé”.

Aunque podría confundirse, la que sería la primera novela de la originaria de Ciudad de México, expone temas que no solo se enfocan en la maternidad, también en el duelo y en ese momento en el que parece que la vida no está tomando el rumbo que buscamos en la parte profesional, hay frustración, pero dentro de esa tormentosa realidad, Liceaga logra rescatar el poder del género femenino.

View this post on Instagram

“Sus experiencias atravesaban temas importantes como el derecho a decidir, el deseo de no ser madre, el hartazgo de las madres, las maternidades fluidas, como yo las llamo, la complejidad de la relación entre mujeres, cómo funcionan los duelos; pero me propuse no soltar la experiencia de estas tres mujeres y adentrarme en sus mentes, a las vivencias de sus cuerpos, y alejarme de los discursos, para nunca decirle al lector qué pensar”.