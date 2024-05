El ‘Querido Diario’ de Michelle Rangel: enseña cómo superar la depresión y otros duelos

¿Cuántos tienen verdaderamente permitido adentrarse en el diario de otro? Michelle Rangel hizo lo impensable y nos dio el acceso total a sus vivencias, sus momentos más oscuros y su faceta más vulnerable, para que, aquellos que se sientan solos, padezcan depresión u otros trastornos, sepan que no están solos y siempre hay una luz al final del túnel.

“Buscar ayuda, el vocalizarlo, el decir no estoy bien es algo muy valiente y segundo es el inicio para dar pie a esta recuperación y a que tu vida cambie para bien”.

Las casualidades de la vida, llevaron a Michelle Rangel a nacer en Colchester, Inglaterra, esto luego de sus padres se mudaran a ese país mientras su padre cursaba un diplomado en Ciencias Políticas, una vez que este concluye, su familia se traslada a Tijuana, Baja California, el estado que ha sido el hogar de la influencer hasta la actualidad.

Inspiradora, cálida y un tanto tímida, ‘Mich’ como ella prefiere que le digan, es un alma positiva, que busca inspirar a aquellos que se han sentido como ella, y es que, los demonios que ha vivido le han servido para promover un discurso donde la esperanza y la preocupación por la salud mental imperan y revela cuál es su verdadero motor.

“Hay días lo que me levanta es la esperanza, de que hoy sea un día diferente y la esperanza de que mejore el día o pase algo increíble. Tal vez hoy conozca a alguien y eso sea como que Wow! Eso es lo que me hace seguir adelante. El saber que hoy puede ser diferente, hoy algo puede cambiar y hoy hay algo puede mejorar”.

En su cuenta de TikTok ya acumula casi dos millones de seguidores, a los que siempre envía un mensaje positivo, de amabilidad y además comparte sus poemas, esos mismos que ha llevado hacia el papel en su primer libro publicado titulado ‘Querido Diario’, mismo que incluye una compilación de sus vivencias más profundas, eso sí, es importante recalcar lo que su autora menciona, y es que, su obra no es apta para niños.

Su libro incluye temáticas sobre el abuso, depresión, trastornos alimenticios, corazones rotos, ansiedad y hasta el suicidio, todo forma parte de las vivencias de su autora, así que, como diría ‘Mich’ “Se amable” y date el tiempo de disfrutar de las letras de una joven que busca abrazar el corazón de quienes, como ella han vivido situaciones similares.

“Tener a personas viendo lo que hago ha sido es algo que me vuela la cabeza siempre, porque yo nunca creí que mi existencia tuviera valor. Así, tal cual te lo digo, pero saber que hay personas que les interesa saber lo que tengo que decir es algo increíble y aún me cuesta entenderlo. Pero estoy súper agradecida y también me hace sentir como que debo aprovecharlo para hacer algo bueno, para impactar de una buena forma. Tener tantos ojitos encima. Es una buena oportunidad para dejar una huella positiva en sus vidas”.