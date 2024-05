¿Desmotivada? 5 formas de recuperar las energías para estar más activa

“No quiero pararme de la cama”, “me siento cansada todo el tiempo”, “las ideas ya no me fluyen como antes”, estas son algunas de las frases en cómo la desmotivación se manifiesta, y es un claro signo de que algo no está yendo bien, porque el interés se fue de vacaciones y es entonces cuando la energía y la pasión que sentíamos por algo se esfuman.

Esto, a veces, trae dificultades, sobre todo en el trabajo o con la pareja, ya que baja la productividad y las relaciones amorosa parecen perder su brillo e importancia. No hay alguien en la faz de la Tierra no haya experimentado la desmotivación, incluso, hasta el entusiasta. Pero, esto no es mal para morir, pero sí una alerta que nos indica que debemos modificar algunas conductas, que hay que moverse, hacer algo diferente para tener resultados distintos.

Algunas de las situaciones que pueden influir en que perdamos la motivación destacan sentirse estancando. Así lo asevera la página española de psicólogos Élice Psicología, que además añade las experiencias negativas que hacen mella en la seguridad y la confianza. Cuando en el trabajo no hay ningún tipo de recompensa, pues la motivación suele mermar.

Si tienes uno o varios de estos síntomas, lo más seguro es que estés experimentado una desmotivación: Ya no te interesan hacer actividades vitales como comer, bañarte, salir, entre otras; todo te produce apatía, no puedes dormir bien o sientes que no eres valorada, pese a todo lo que haces en tu empleo.

Cómo decirle adiós a la desmotivación

1. Acepta tu estado

Lo primero que tienes que reconocer es que estás desmotivada y necesitas con urgencia activarte, hacer algo por ellos y estás dispuesta a salir de ese hoyo en el que estás.

2. Ponte metas pequeñas a corto plazo

Tienes que enfocarte en lo que estás haciendo y para eso es necesario que tengas objetivos pequeños, ya que cuando tienes mucho por hacer, sencillamente, pierdes el interés en algo.

3. Valórate

Cada logro es importante, ya pequeño o gigante, porque es fruto de tu esfuerzo, dedicación y trabajo. Además, que se convierte en fuente de motivación, porque te inspira a seguir adelante.

4. Recuerda tus objetivos

Repasa cuáles son tus metas, porque de esto depende en gran medida, también, la motivación, ya que sabes hacia dónde irás, qué es lo que debes hacer para conseguirlo.

5. Atrévete a hacer cosas distintas

La rutina también influye demasiado en la desmotivación por eso tienes que hacer otras cosas distintas a la que siempre estás acostumbrada a hacer, porque te permitirá explorar también en tus capacidades y fortalezas. Prueba con un pasatiempo o una actividad que alimente tus energías o que te libere del estrés.