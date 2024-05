Cómo superar una relación amorosa con un narcisista

Salir de una relación tóxica es un todo un proceso lento, doloroso y que deja una huella grande, que marca para siempre, por lo que algunas personas piensan que más nunca se recuperarán, no dejan de pensar en lo que dejaron atrás. Sin embargo, esto completamente normal, en especial si se ha sido víctima de un narcisista manipulador.

PUBLICIDAD

Al inicio son tan cariñosos, detallistas, atentos, pero poco a poco comienzan a aparecer los rasgos típicos de los narcisistas, ese aire de superioridad exacerbado con el que pretenden que le rindan pleitesías, la manipulación llega junto con las humillaciones y vejaciones. Al punto de que comienzan a borrar lentamente la fortaleza de la autoestima de su pareja.

A tal punto, que buscan hacer sentir mal a su pareja cuando logran salir de la relación, insinuando que renuncian a una importante parte de su vida de la que se arrepentirás, así lo aseguró la psicóloga Judith Orloff, experta de la Universidad de California en Los Ángeles en el portal Psychology Today.

Recomendados

Por esto, dejar atrás a un narcisista es una gran proeza, pero que deja una cicatriz, entonces, cómo superar esos traumas, cómo volver de nuevo en el amor, cómo fortalecer la autoestima, qué tiempo tomará volver a la “normalidad”. Un sin fin de preguntas bombardean la mente de las sobrevivientes, por eso hoy te decimos cómo puedes lograrlo.

1. No ruegues

Este consejo es principalmente para las mujeres que fueron dejadas, ya que ellos suelen manipular para lograr lo que necesitan de esa persona y cuando ya no le es útil, sencillamente la echan a un lado. Lo importante es no caer en la tentación y aferrarte a la idea de que mejor es lo que pasa.

2. Sé fuerte

Si es la mujer quien ha logrado zafarse de este tipo de pareja, Orloff, aseguró que es necesario prepararse para la batalla, porque ellos harán hasta lo imposible para que la chica se doblegue, ya que en sus mentes solo procesan que están perdiendo a alguien a quien le pueden sacar provecho.

3. Adiós a los lamentos

Lo más seguro es que la rabia por “permitir” tanto abuso haga estallar en rabia a la víctima, para luego acabar en una depresión y un sentimiento de culpa, pero realmente hay que vivir esa etapa y también fijar un límite: “Hasta aquí”, porque esa persona no puede seguir siendo el actor principal de su vida. Entonces, plantear qué se puede hacer de ahora en adelante, en qué se puede invertir el tiempo, cómo recuperar lo perdido, cómo fortalecer la confianza en sí misma

4. Apostar por la motivación

Está claro que no se trata de un proceso fácil, pero tampoco del que no se pueda salir. La frustración y el enojo consumen las energías y la motivación, por lo que hay que empezar a ver lo bonito que tiene la vida, pasear, buscar fuentes de motivación, hacer otras actividades que antes no hacía, incluso, apostar por cambiar de aire y mudarse de ciudad o de sector, para reiniciar la vida.